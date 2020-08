Die Folgen nonverbaler Kommunikation muss nun ein 29-jähriger Autofahrer aus Münster tragen, der am Mittwochmorgen (26. August) einem Polizeibeamten in einem Zivilfahrzeug mehrfach den ausgestreckten Mittelfinger gezeigt hatte. Der Beamte in einem Zivilfahrzeug der Polizei hatte ihn zuvor durch ein einmaliges „Hupen“ auf seine augenscheinlich unsichere Fahrweise aufmerksam gemacht, wie die Polizei berichtet. Als beide Wagen auf der Autobahn 44 unterwegs waren, überholte der Beamte den Renault Scenic des Münsteraners, worauf dieser erneut den „Stinke­finger“ ausstreckte. Der Polizeibeamte forderte den Fahrer umgehend mittels der polizeilichen Anhaltekelle auf, anzuhalten. Die Konsequenzen für den 29-Jährigen: ein Strafverfahren wegen Beleidigung.