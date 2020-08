Münster -

Von Klaus Baumeister

In Münsters 33 Wahlbezirken gehen bei der Kommunalwahl im September mehr als 300 Kandidaten ins Rennen um die Ratsposten. In unserer Serie blicken wir auf die drängenden Themen in den einzelnen Bezirken. In Münsters Südosten spielt vor allem das Wohnen eine zentrale Rolle.