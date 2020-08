Die Nachricht von der Versetzung des münsterischen Polizeipräsidenten in den einstweiligen Ruhestand ist nicht nur im Präsidium am Friesenring eingeschlagen wie eine Bombe. Ein halbes Jahr nach seinem Wechsel von der Spitze der Krefelder Polizei auf den Chefsessel in Münster muss Rainer Furth seinen Platz wieder räumen.