Drinnen tagt der Rat, draußen einige Hundert Bürger. Die Initiative „Klimaentscheid Münster“, die sich unter anderem aus münsterischen Vertretern von Extinction Rebellion, Fridays for Future, Parents for Future, Scientists for Future, Students for Future, Umweltforum und Energiewendegruppe zusammensetzt, hatte anlässlich der letzten Ratssitzung vor der Kommunalwahl zu einer „langen Nacht zum Klimaentscheid“ an der Halle Münsterland aufgerufen.

Ziel der Veranstaltung sei es, für die Dauer der gesamten Stadtratssitzung Präsenz zu zeigen. Zumindest aber bis die Entscheidung gefallen sei, an der sich zeige, wie ernst die Ratsmitglieder Klimaschutz nehmen und ob sie ihrer Worte auch Taten folgen lassen würden.

„Herkulesaufgabe Klimaneutralität“

Ablesen wollten die Aktivisten das an einem der Politik vorliegenden Ratsantrag, der am Mittwoch zur Entscheidung anstand, und in dem die Initiative konkrete Forderungen an die Politik stellt, die sich allesamt um ein komplett klimaneutrales Münster bis 2030 drehen. Demnach solle etwa der zukünftige Oberbürgermeister jährlich öffentlich Rechenschaft über die erreichte CO-Reduktion ablegen.

Man strebe bei der „Herkulesaufgabe Klimaneutralität“ ein Verfahren mit hoher Bürgerbeteiligung an, sagte Teresa Häuser, Vertreterin der Initiative „Klimaentscheid Münster“ am Rande der Veranstaltung. Die Politik könne dies nicht alleine schaffen, denn es gehe um nicht weniger, als um „eine Transformation der Gesellschaft“, so Häuser, die unter anderem den vollständigen Ausstieg aus fossiler Energie bis 2030 in allen Bereichen forderte.

Schon vor der Entscheidung des Rates blickte sie optimistisch in die Zukunft: „Es wird etwas viel Schöneres herauskommen, als wir es jetzt haben.“