Anfang Oktober erwartet die Stadt Münster aktuelle Informationen von Straßen-NRW über den geplanten, aber in der Öffentlichkeit umstrittenen vierspurigen Ausbau der B 51 zwischen Münster und Telgte. Das teilte Stadtbaurat Robin Denstorff am Mittwoch in der Einwohner-Fragestunde des Rates mit.

Man habe das Verkehrsministerium sowie Straßen-NRW zwischenzeitlich über den Beschluss aus der Ratssitzung im Juni informiert, wonach eine Mehrheit gegen die Stimmen von CDU und FDP die vierspurige Ausbauplanung ablehnt und ein Moratorium fordert.

Unterdessen ruft die Bürgerinitiative B 51 Handorf-Mauritz am Freitag ab 16 Uhr als Protest gegen das Projekt zu einer Menschenkette auf. Diese soll sich von der Umgehungsstraße bis zum Gartencenter in Handorf erstrecken.