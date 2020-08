„Wir stimmen zu, aber wir haben uns schwer getan.“ Mit diesen Worten skizzierte der CDU-Ratsherr Dr. Dietmar Erber am Mittwochabend im Rat die unterschiedlichen Gefühle seiner Partei bei einem Beschluss, der sehr weitreichende Folgen hat.

Es geht um den Ratsbeschluss zur Entwicklung dreier sehr großer, neuer Baugebiete zwischen Kanal und Umgehungsstraße, an der Steinfurter Straße und an der Busso-Peus-Straße. Einen Tag vor dem historischen Ratsbeschluss hatten SPD und Grüne im Planungsausschuss weitreichende Änderungen (Dichtere Bebauung, höhere Umweltauflagen, weniger Autos) durchgedrückt. Der CDU schmeckte das erkennbar nicht. Aber wie im Planungsausschuss stimmte die CDU auch im Rat dem Beschluss zu – einschließlich der Änderungen. Es gehe darum, trotz eigener Bedenken die Voraussetzungen für neuen Wohnraum zu schaffen, hieß es. „Wir sehen die Änderungen etwas lockerer“, warb der CDU-Fraktionschef Stefan Weber darum, das Grundanliegen der neuen Baugebiete nicht aus dem Auge zu verlieren.

Stadt will Eigentümer notfalls enteignen

Die FDP positionierte sich da anders. Sie unterstützte zwar die wohnungspolitische Zielsetzung des Beschlusses, wollte einige Details aber nicht schlucken. Abgesehen von den rot-grünen Änderungen war dies vor allem der Plan der Stadt, beim Ankauf der erforderlichen Flächen den Weg der Enteignung zu gehen, sollte sonst keine Übereinkunft mit den Eigentümern zu erzielen sein. Dies ist möglich, weil die Baugebiete als „städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme“ deklariert sind.

Ganz anders sah dies der CDU-Ratsherr Peter Laurenz Börgel. „Ohne Enteignung hat die Stadtverwaltung kein Druckmittel“, so sein Argument. Der FDP-Ratsherr Jörg Berens konterte: „Die Stadtverwaltung ist mächtig genug.“

Auch Kritik an neuen Baugebieten in Münster

Der ÖDP-Ratsherr Franz Pohlmann wiederholte seine Fundamentalkritik an neuen Baugebieten. Würden sich alle Münsteraner mit weniger Wohnraum begnügen, seien Neubauten überflüssig. Der GAL-Ratsherr Gerhard Joksch nannte Pohlmann einen „Sozialromantiker“. Der hohe Anteil an Singlewohnungen in Münster mache einen entsprechenden Platzbedarf erforderlich.

Konkret stimmten CDU, SPD, Grüne und Linke dem Vorgehen zu, FDP, AfD, Piraten und ÖDP lehnten es ab. Die Stadtverwaltung steht ganz an Anfang der Planung. Mit einer realen Bebauung der Flächen wird Ende dieses Jahrzehnts gerechnet.