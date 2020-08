Am Wochenende geht die Veranstaltungsreihe „Summerevents.ms“ an der Hafenkäserei weiter. Ab 18 Uhr spielt heute zunächst die Band „Wenn einer lügt dann wir“. Das Frauen-Trio, bestehend aus Melpi (Schlagzeug) JB (Bass) und JKRollin (Gesang und Gitarre) und macht Pop-Musik, die sich mit tagesaktuellen Themen und Klatsch- und Tratsch-Geschichten beschäftigt.

Um 19 Uhr geht es dann mit „Kochkraft durch KMA“ weiter. Laut der Veranstaltungsankündigung soll KMA für die von der Band erfundene Musikrichtung „Neue Deutsche Kelle“ stehen – praktisch könne man sich darunter „vergnüglichen und ungehobelten Powerpunkt“ vorstellen, „irgendwo zwischen Anarchie und Kindergarten“. Konzerte des Quartetts wechselten zwischen Power-Rockshow und Klassenarbeit, heißt es weiter: Mal Interaktion, mal Geduldsprobe, immer die Auseinandersetzung mit dem erzwingend, was da grade auf der Bühne stattfindet. Laut der Veranstaltungsankündigung ist das Konzert von „Wenn einer lügt dann wir“ kurzfristig in das Konzert von „Kochkraft durch KMA“ integriert worden. Wer für eine der beiden Bands Tickets erworben hat, kann auch ohne Aufpreis zur anderen Band gehen.

„Mixed Comedy Show“ am Samstagabend

Lustiger wird es hingegen am Samstagabend (29. August) um 20 Uhr, wenn Künstler in einer „Mixed Comedy Show“ an der Hafenkäserei für den ein oder anderen Lacher sorgen wollen. Es ist bereits die dritte Ausgabe der „Mixed Comedy Show“ im Rahmen von „Summerevents.ms“. Dieses mal treten Achim Leufker aus Rheine, David Grashoff aus Wuppertal und der Heinz aus Köln auf. Durch die Show führen will Moderator Dennis Grundt aus Hamburg, der ebenfalls laut Ankündigung für tosenden Applaus sorgen will.

Am Sonntag (30. August) wird es hingegen wieder musikalisch, wenn ab 17.30 Uhr „DJ Rockmöller“ und „Hobo at the Railroadstation“ auftreten werden. Hobo at the Railroadstation spielen Bluespunk und sorgen laut Ankündigung für „anständige Partystimmung“. Die Band wechselt dabei zwischen Hardrock- und Punk und will dadurch besonders zum Tanzen auffordern. Davor und danach legt DJ Rockmöller auf.