Um mit dem Ergebnis anzufangen: Das Wahlversprechen der SPD, das Areal zwischen der Wolbecker Straße im Norden, der Umgehungsstraße im Osten, dem Lütkenbecker Weg im Süden und dem Kanal im Westen zu einem Wohngebiet zu machen, ist gegenstandslos – zumindest vorerst.

Mit den Stimmen aller Parteien (bei Enthaltung der SPD) wurde in der Ratssitzung am Mittwochabend gegen 23 Uhr ein CDU-Antrag beschlossen, in dem steht, dass die „Fläche unter Berücksichtigung der Bestandsgarantie für Sport- und Kleingartenvereine“ zu erhalten sei. „Er erfolgen keine Umzüge gegen den Willen der dort ansässigen Sport- und Kleingartenvereine.“

Massiver Protest vom TuS Saxonia

„Die SPD hat einen Bock geschossen", erklärte Andreas Nicklas, Sportpolitiker der CDU-Fraktion unter Hinweis auf den massiven Protest des Sportvereins TuS Saxonia, der sich durch die SPD-Pläne in seiner Existenz bedroht sieht.

Der SPD-Sportpolitiker Philipp Hagemann meinte im Gegenzug, dass es genügend Beispiele für Sportvereine gebe, die von einem Umzug profitiert hätten. Er nannte Wacker Mecklenbeck, den TSV Handorf und Westfalia Kinderhaus.

Diese Rolle spielt die Kommunalwahl

Der SPD-Ratsherr Mathias Kersting erklärte, dass mit dem generellen Nein zu einer Überplanung auch die Möglichkeit wegfalle, die Brachfläche der alten Gärtnerei neben dem Saxonia-Gelände einer sinnvollen Nachnutzung zuzuführen. Die Replik des CDU-Ratsherrn Horst Beitelhoff: „Wir wollen dort auch nicht bauen.“

Natürlich spielte die bevorstehende Kommunalwahl in der Aussprache eine dominierte Rolle. Als die SPD dagegen wetterte, dass die CDU ihren Antrag als Wahlkampfmunition gegen die SPD instrumentalisiere, warnte der GAL-Ratsherr Christoph Kattentidt die SPD davor, „Ursache und Wirkung zu verwechseln“.

Die geplante Bebauung des Geländes, so Kattentidt, sei ein Wahlversprechen der SPD, da seien die Reaktionen doch kaum verwunderlich.

Der CDU-Antrag wurde zur „sofortigen Beschlussfassung“ vorgelegt und ist damit unmittelbar gültig.