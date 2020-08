Der Rat der Stadt Münster hat am Mittwochabend nicht – wie zunächst geplant – mit sofortiger Wirkung über die von CDU und SPD geforderte Abschaffung von Architektenwettbewerbe beim Bau von Schulen, Sporthallen und Kitas abgestimmt. Vielmehr wurde das Thema vertagt, damit die Stadtverwaltung eine Stellungnahme dazu erarbeiten und ein geordnetes Verfahren zur Beschlussfassung erarbeiten kann. SPD und CDU sehen in dem Verzicht auf Wettbewerbe ein Mittel, um städtische Gebäude schneller und preiswerter errichte zu können. In Architektenkreisen regt sich dazu Widerstand. In Münster kursiert derzeit der Brief eines bekannten Architekten, der CDU und SPD vorhält, sie wollten mit ihrem Vorstoß nur von dem Unvermögen der Stadt ablenken und die Probleme den Architekten in die Schuhe schieben. Die Stadtverwaltung, so der zentrale Vorwurf, sei kaum in der Lage, „die selbst gestellte Aufgabe im Vorfeld des Verfahrens so auf den Punkt zu bringen, dass Kosten, Funktionen und Raumprogramme schon in der Auslobung so fest geschrieben sind, dass die Entwürfe nicht nur auf Gestalt, sondern und vor allem auf Kostenrisiko beurteilt werden können“. Interessanterweise deckt sich diese Analyse in Teilen mit einem kritischen Bericht des städtischen Amtes für Immobilienmanagement, über den in mehreren Ausschüssen kontrovers diskutiert wurde. Bemängelt wurde seinerzeit, dass es im Dreiecksverhältnis von Bauverwaltung, Politik und den künftigen Nutzern der zu bauenden Gebäude kaum möglich sei, zu verbindlichen Absprachen zu kommen.