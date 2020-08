Während der Weihnachtsmarkt am Kölner Dom in dieser Woche abgesagt wurde, ist in Münster noch keine Entscheidung gefallen, ob die Weihnachtsmärkte auch im Corona-Jahr 2020 stattfinden können. Man sei noch dabei auszuloten, was funktionieren könne, ließ die Stadtverwaltung am Donnerstag auf Anfrage unserer Zeitung wissen.