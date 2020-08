Global denken, lokal handeln – diese in vielen Parteien gern zitierte Weisheit wurde am Donnerstagabend bei der CDU Münster mit dem Besuch von Norbert Röttgen im Kommunalwahlkampf greifbar. Röttgen, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestags, und – nicht ganz nebenbei – auch Kandidat für den Vorsitz der Bundespartei, war nicht nur gekommen, um den Parteifreunden aus Münster für ihre Stadtpolitik auf die Schulter zu klopfen. Röttgen nutzte seinen Auftritt, den knapp 50 unter Corona-Schutzregeln im Café Kolibri der Stadtbücherei platzierten Gästen eindringlich ins Gewissen zu reden. Nicht nur weil das Lokale, die nahe Umgebung der Menschen in einer zunehmend entgrenzten Welt zum immer wichtigeren Bezugspunkt wird, wie Röttgen sagte. Er appellierte an den Willen der Partei in der seiner Ansicht nach zwangsläufig global zu betrachtenden und von Umbrüchen geprägten Zukunft, „weiter den Willen zur Gestaltung zu bewahren“. Das in einer Zeit, „in der die Welt nicht mehr wiederzuerkennen ist“, so sieht es Röttgen. Die alten Gewissheiten der langen Epoche der Nachkriegszeit seien unwiederbringlich dahin. „Die alte Ordnung ist nicht mehr da und eine neue nicht vorhanden“, das alles in einer Pandemie, die das Leben aller noch lange beeinflussen werde. Um aber weiter die Rolle einer gestaltenden Volkspartei einzunehmen „müssen wir wissen, wie wir leben wollen“, mahnte Röttgen und zeigte sich dabei als konsequenter Modernisierer.

Ein Beispiel: Die Forderungen der jungen Generation in der Klimapolitik ernst­zunehmen, nur so habe die Partei eine Chance, von den Jungen auch ernstgenommen zu werden, und dabei eine andere Sprache finden. Bei alledem: Die alten Nationalstaaten in Europa könnten bei alledem die Herausforderungen nicht lösen, stellte Röttgen klar. Er stehe für eine europäische Außenpolitik. Röttgen bekam für seine Rede viel Beifall – wenn auch nicht von allen Gästen im Café Kolibri.