Nächster Halt Abstellgleis: Ein 35-jähriger Mann aus Bielefeld hat am Donnerstagabend die Ankunft des Zuges im Hauptbahnhof Münster verschlafen. Deshalb fuhr der Zug weiter auf die Abstellgleise des Hauptbahnhofes - und der 35-Jährige schlief weiter.

Wenig später entdeckte ihn ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn, wie es in einer Pressemitteilung der Bundespolizei heißt. Gemeinsam mit Beamten der Bundespolizei weckte er den 35-Jährigen. Als die Polizisten die Personalien des Mannes überprüften, stellten sie fest, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main zur Festnahme ausgeschrieben. Er soll mehrfach beim Schwarzfahren erwischt worden sein.

Mann muss in Haft

Da der Mann nicht dazu in der Lage war den haftbefreienden Geldbetrag von 1180 Euro zu bezahlen, nahm er das "Angebot" der Bundespolizisten, den Schlaf in den Gewahrsamsräumen der Bundespolizei weiterzuführen, zähneknirschend an, heißt es in der Mitteilung.

Der Mann muss für 59 Tage ins Gefängnis. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.