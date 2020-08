43 Münsteraner sind mit Corona infiziert

Die Zahl der Corona-Infizierten in Münster ist am Freitag auf 43 gestiegen. Im Vergleich zum Vortag hat es in Münster sechs bestätigte Neuinfektionen mit dem Virus gegeben. Die Gesamtzahl labordiagnostisch bestätigter Corona-Fälle im Stadtgebiet ist damit auf 923 gestiegen.

Gleichzeitig haben drei weitere Personen die Infektion überstanden. Insgesamt gelten 867 Patienten als genesen. Die Zahl der Todesfälle blieb erneut unverändert: 13 Personen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind gestorben.

Bürgerinnen und Bürger, die Fragen zu Corona haben, sollen sich an die städtische Hotline unter Tel. 0251/492 10 77 wenden. Für alle, die lieber schreiben (oder für den Fall, dass die Telefon-Hotline belegt ist), gibt es die E-Mail-Adresse corona@stadt-muenster.de. Reiserückkehrer werden gebeten, für ihre Meldung bitte ausschließlich die E-Mail-Adresse reiserueckkehrer@stadt-muenster.de