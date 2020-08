Für die jetzt eingestielten Baugebiete an der Theodor-Scheiwe-Straße und der Nieberdingstraße sowie an der Steinfurter habe die SPD „viel erreicht“, so der SPD-Fraktionschef Dr. Michael Jung am Freitag bei einem Pressegespräch. Bei der von der SPD angestrebten und per CDU-Antrag gestoppten Überplanung des Geländes rund um TuS Saxonia habe die SPD indes einen Dämpfer erhalten. „Vielleicht wollten wir da auch zu viel auf einmal“, so Jung.

Es überwiege aber die Freude, dass man gemeinsam mit den Grünen viele „positive Veränderungen“ habe durchdrücken können. So sollen die großen Quartiere Steinfurter Straße und Theodor-Scheiwe-Straße/Nieberdingstraße weitgehend autofrei entwickelt werden, überdies werde der Büroanteil zu Gunsten von mehr Wohnungen gesenkt. Jung rechnete vor, dass gegenüber der ursprüngliche Planung jetzt 1500 Wohnungen (5500 statt 4000) mehr in der Pipeline seien.

Parkplatz mitten im autofreien Quartier

Kritisch merkte Jung an, dass man perspektivisch auch eine Verlagerung des Baumarktes (Bauhaus) an der Theodor-Scheiwe-Straße ins Auge fassen müsse. Ansonsten befinde sich der riesige Baumarkt-Parkplatz direkt neben dem autofreien Quartier. „Das passt nicht.“

Auf SPD-Drängen wird auch das Areal rund um den Gasometer in die Baulandplanung mit einbezogen.

Im Binnenverhältnis zu den Grünen hat sich die SPD laut Jung in einem „wichtigen Punkt“ durchgesetzt. Die neuen Gebäude müssen nicht im Passivhausstandard gebaut werden, sondern „nur“ nach dem Standard KfW 40.