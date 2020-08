Was läge näher, als aus dem Wort „Distanz“, das in Corona-Zeiten ja allgegenwärtig ist, das Wort „Dis-Tanz“ herauszuschälen? Münsters Tanztheater-Chef Hans Henning Paar hat das getan und eine Choreografie geschaffen, die so ganz in unsere seltsame Zeit passt. Mit einem Auszug daraus begann am Samstagabend das „Spielzeiterwachen“ im Großen Haus des Theaters Münster.