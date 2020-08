Dr. Timo Weissenberg, leitender Pfarrer der Pfarrei St. Liudger mit den Kirchen St. Ludgerus (Albachten), St. Pantaleon (Roxel) und St. Stephanus (Aaseestadt) verlässt Anfang des Jahres das Bistum Münster. Der 47-Jährige, der laut Pressemitteilung des Bistum Münster der geistlichen Gemeinschaft Emmanuel angehört, wechselt nach Köln.

Dort wird er ein pastorales Projekt der Gemeinschaft in der Kölner Innenstadt unterstützen, das in den vergangenen beiden Jahren von Pfarrer Dr. Christian Schmitt und Kaplan Franziskus von Boeselager, ehemalige Seelsorger der Pfarrei St. Liudger, sowie weiteren Mitgliedern der Gemeinschaft Emmanuel geleitet wurde. Schmitt wechselt zurück ins Bistum Münster, Weissenberg wird sein Nachfolger in Köln.

„Die Entscheidung für Köln ist mir nicht leicht gefallen“, erklärt Pfarrer Weissenberg. „Ich verlasse mit der Pfarrei St. Liudger einen Ort, an dem ich sehr gerne bin und an dem ich mich wohlfühle – vor allem, weil mir so viele Menschen ans Herz gewachsen sind und ich mich immer in hohem Maße unterstützt wissen durfte.“ Große Dankbarkeit empfindet der Pfarrer mit Blick auf das gewachsene Vertrauen in den vergangenen Jahren: „Wir konnten ideenreich, motiviert und mit viel Freude zusammenarbeiten in den Gremien, Gruppen, mit Einzelnen, im Seelsorgeteam und allen Mitarbeitenden. Das ist alles andere als selbstverständlich.“

Als wesentliche Stütze hat Weissenberg das gemeinschaftliche Leben und Arbeiten mit Priesterbrüdern der Gemeinschaft Emmanuel erlebt – ein Modell, das es in Köln ebenfalls geben wird. Der Pfarrer erhofft sich von dem Wechsel zudem, mehr Zeit für Menschen am Rand der Gesellschaft sowie für „glaubensferne“ Menschen haben zu können.

Weissenberg wurde 1973 in Mönchengladbach geboren und 2009 zum Priester geweiht. Er war auch in münsterschen Pfarreien St. Clemens und Herz Jesu sowie als Domkaplan tätig. Er wird voraussichtlich in den Gottesdiensten am 2. und 3. Januar verabschiedet.