Regenbogen-bunte Menschenkette zum CSD

CSD Menschenkette durch die Promenade: Am Samstag gab es von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr eine politische Demonstration in Form einer Menschenkette auf Mu®nsters Promenade geben. Es war eine ganze Weile lang ja gar nicht klar, ob im Umgang der Pandemie ein "Christopher Street Days" (CSD) tattfinden konnte. Daher hat der CSD Mu®nster e.V. entschieden in diesem Jahr auf eine politische Demonstration mit Menschenkette und abschlieflender Kundgebung zu beschra®nken, Wir bauen trotzdem auf eure Teilnahme. Wir sehen die Entwicklungem der letzten Monate weltweit. LGBTIQ* Rechte wurden in vielen verschiedenen La®ndern der Welt beschnitten. Auch in Deutschland sind wir noch la®ngst nicht an dem Punkt angelangt, an dem jedem Menschen die gleichen Rechte und die gleiche Akzeptanz zu Teil werden. Wir rufen hiermit dazu auf, ein Zeichen zu setzen und euch unserer Demonstration mit dem Motto "Gemeinsam Weitergehen!" anzuschlieflen. Um den Mindestabstand zu gewa®hrleisten wurde f¸r die 900 Teilnehmer besondere Abstands-Maflnahmen mit B‰ndern getroffen. Foto: Matthias Ahlke