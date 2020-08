Der 1. September ist als Antikriegstag für die Gewerkschaften ein besonderer Tag der Mahnung und der Erinnerung. Mit dem Überfall auf Polen riss Nazi-Deutschland 1939 die Welt in den Abgrund eines Krieges, der unermessliches Leid über die Menschen brachte und 60 Millionen Tote forderte.

75 Jahre nach Kriegsende gilt es, die Erinnerung an diese zahllosen Toten wachzuhalten und der Millionen von Holocaust-Opfern zu gedenken, die von den Nazis ermordet wurden, schreibt der Deutsche Gewerkschaftsbund. Für dieses Gedenken lädt er in Münster am morgigen Dienstag um 17 Uhr zur Kranzniederlegung und Kundgebung am Zwinger an der Promenade ein.

Neben DGB-Vorstand Peter Mai und Carsten Peters werden der Integrationsratsvorsitzende Dr. Ömer Lütfü Yavuz und erstmalig der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde, Sharon Fehr, sprechen. „Die Untertanen“ sorgen traditionell für den musikalischen Rahmen, der allerdings in diesem Jahr coronabedingt etwas anders ausfallen wird, heißt es.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, es besteht Maskenpflicht.