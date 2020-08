Für viele Münsteraner gehören Besuche im Zoo ganz selbstverständlich zur Freizeitgestaltung. Bei den Bewohnern des Altenzentrums St. Lamberti ist das anders, denn ein Zoobesuch ist für sie mit viel Aufwand verbunden. Am diesjährigen Freiwilligentag können Helfer einen solchen Besuch mitgestalten.

Ehrenamtliches Engagement sei selten so wichtig gewesen wie jetzt, meint Markus Schabel, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Münsterland Ost, die den Freiwilligentag seit Beginn unterstützt. Besonders wichtig sei es, „ältere Menschen vor Vereinsamung zu bewahren“ und sie gleichzeitig zu schützen, so Schabel. „Das Schlimmste für die älteren Menschen war, dass sie in den Einrichtungen so isoliert waren“, meint auch Oberbürgermeister Markus Lewe, Schirmherr des Freiwilligentages. Der Zoobesuch mit Bewohnern des Altenzentrums ist eines der vielen Projekte, die am 18- und 19. September stattfinden.

Zoobesuch sorgt für Freude bei Bewohnern

In den vergangenen Jahren habe das Altenzentrum am Freiwilligentag immer wieder Zoobesuche angeboten, berichtet Einrichtungsleiter Markus Brinkmann. „Es ist immer ein tolles Erlebnis, wenn die Bewohner so nah bei den Tieren sein können“, sagt Brinkmann. Wenn Besucher mit ihren Tieren in die Einrichtung kämen, seien die Bewohner „gleich in einer ganz anderen Welt“. „Der Zoobesuch ist immer sehr beliebt“, bestätigt Prof. Dr. Veronica Kircher, die im Altenzentrum lebt.

Der Einsatz der Freiwilligen beginnt am 18. September um 9 Uhr mit einem Kennenlernen im Altenzentrum. Die Freiwilligen begleiten dann die Bewohnerinnen und Bewohner in den Zoo (1:1-Betreuung). Nach dem Zooerlebnis mit Picknick geht es wieder zurück.

Nicole Lau von der Freiwilligenagentur

Gerade in der Altenpflege sei ehrenamtliches Engagement ein wichtiges Gut, betont Sebastian Koppers, Vorstand des Caritasverbandes für die Stadt Münster. „Unsere Bewohner freuen sich sehr auf die Kontakte. Darauf mussten sie jetzt ein halbes Jahr verzichten“, so Koppers.

Insgesamt werden an den zwei Tagen mehr als 30 Aktionen angeboten. Trotz oder gerade wegen Corona sei die Resonanz sehr positiv, sagt Nicole Lau von der Freiwilligenagentur. „Es ist eine ähnliche Anzahl an Projekten zusammengekommen wie in den Vorjahren und auch eine ähnliche Bandbreite an Themen“, so Lau.

Einige der Projekte seien bereits ausgebucht, vor allem die Aktivitäten an der frischen Luft seien sehr begehrt, sagt sie. „Aber es gibt viele Indoor-Angebote wo noch einiges möglich ist“, beispielsweise Renovierungsarbeiten. Bei den „Drinnen-Projekten“ sei genau wie bei allen Aktionen der Infektionsschutz gewährleistet, betont Lau.