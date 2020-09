Die Sparda-Bank West hat ihr Gebäude im Zentrum Nord an der Joseph-König-Straße verkauft und gleichzeitig einen langfristigen Mietvertrag über die vollständige Immobilie abgeschlossen. Käufer des im Jahr 1999 fertiggestellten Verwaltungsgebäudes ist die Patrizia AG, ein führender Partner für weltweite Investments mit 36 Jahren Erfahrung im professionellen Immobilieninvestment, wie die Sparda-Bank in einer Pressemitteilung schreibt.

„Für die Sparda-Bank West bringt der Schritt vom Eigentümer zum Mieter deutliche Vorteile, ohne dass sich für die Belegschaft in Münster etwas verändert“, erklärt Manfred Stevermann, Vorstandsvorsitzender der Sparda-Bank, in diesem Zusammenhang. Zugleich gebe die Genossenschaftsbank mit dem langfristigen Mietvertrag ein klares Bekenntnis und deutliches Signal der Wertschätzung für die eingetragene Zweigniederlassung im Zentrum Nord und die erfolgreiche Zukunft am Standort Münster. Persönlicher Service und Bankberatung für Sparda-Bank-Kunden wurden laut Pressemitteilung vor einigen Wochen in der Innenstadt-Filiale in der Königsstraße 51-53 zusammengefasst.

Hauptstandorte in Düsseldorf und Münster

Die Sparda-Bank West gehört zu den großen genossenschaftlichen Kreditinstituten für Privatkunden in Deutschland. Ihr Unternehmenssitz liegt in Düsseldorf und mit Münster als Zweigniederlassung hat die Bank einen weiteren Hauptstandort, heißt es.

Das Kerngeschäftsgebiet der Sparda-Bank West erstreckt sich über fast ganz Nordrhein-Westfalen bis hin zu den ostfriesischen Inseln im Norden von Niedersachsen. Die Sparda-Bank arbeitet seit mehr als 115 Jahren.