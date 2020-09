Die Arbeitslosenquote in der Stadt Münster ist im August gegenüber dem Vormonat konstant bei 5,7 Prozent geblieben. Ursache dafür ist eine nur noch leicht gestiegene Arbeitslosigkeit. Mit 9983 Arbeitslosen waren es 89 mehr als noch im Juli.

Joachim Fahnemann, Leiter der Agentur für Arbeit Ahlen-Münster, sieht darin noch keine Trendwende, aber eine gewisse Stabilität: „Unternehmen versuchen, da wo es möglich ist, auch in dieser Zeit ihre Mitarbeiter zu halten. Zwar ließen sich nicht alle Entlassungen vermeiden, aber es scheint sich nun etwas Stabilität am Arbeitsmarkt zu entwickeln.“ Wie lange diese Stabilität halte, sei stark vom Infektionsgeschehen und den damit zusammenhängenden Maßnahmen abhängig.

Jugendarbeitslosigkeit weiter gestiegen

Ein leicht positiver Trend zeigt sich auch bei den Abmeldungen aus der Arbeitslosigkeit. 610 Personen konnten im nun vergangenen Monat eine neue Beschäftigung aufnehmen, 134 mehr als im Juli. „In den vergangenen Monaten war die Zahl der Arbeitsaufnahmen ungewöhnlich gering. Die Entwicklung in diesem Monat ist daher besonders erfreulich“, verdeutlicht Fahnemann.

Saisontypisch ist hingegen die Jugendarbeitslosigkeit (Personen unter 25 Jahre) weiter angestiegen. „Leider ist es für Arbeitgeber nicht immer möglich die Auszubildenden nach der Prüfung zu übernehmen“, so Fahnemann. Erfahrungsgemäß ist dies aber nur vorübergehend, „denn die Nachfrage nach Fachkräften ist grundsätzlich hoch, auch jetzt in Corona-Zeiten“, ergänzt er. „Wir brauchen diese jungen Menschen als Fachkräfte und müssen ihnen eine Perspektive für die Zukunft geben.“

Fast 9000 Mitarbeiter in Münster in Kurzarbeit

Für März 2020 zeigen erste Hochrechnung, wie viele Unternehmen und Personen in Kurzarbeit waren. In Münster waren es 1280 Betriebe mit 8826 Mitarbeitern. Da das Kurzarbeitergeld durch die Unternehmen in vielen Fällen oft etwas später abgerechnet wird, sind die Zahlen zu den tatsächlichen Bezügen immer verzögert.