Gänsegeier aus dem Allwetterzoo wird ausgewildert

Die Klima- und Artenschutzeinrichtung an Münsters Aasee ist schon seit vielen Jahren erfolgreicher Partner, wenn es um die Auswilderung von Geiern geht. In dieser Woche ist erneut ein Tier aus dem Allwetterzoo nach Bulgarien gegangen, wo der Gänsegeier auf sein Leben in der freien Natur vorbereitet wird.

"Am Dienstag begann für den im Frühjahr geschlüpfte Gänsegeier ein völlig neues Leben", heißt es in einer Mitteilung des Allwetterzoos. Bereits in ein paar Monaten werde auf sich gestellt sein und müsse sich sein Fressen selbst suchen. Dafür wird er dann seine Flügel ausbreiten und über dem bulgarischen Balkangebirge seine Runden drehen, immer auf der Suche nach Aas.

Auswilderung als besonderes Highlight

Johanna Reuken freut sich, dass es dieses Projekt gibt. „Die Auswilderung im Zoo geborener Tiere ist immer wieder ein besonderes Highlight! Wir bringen in diesem Jahr einen weiteren Gänsegeier in ein Gebiet zurück, in dem diese Art im vergangenen Jahrhundert von uns Menschen ausgerottet wurde“, so die Kuratorin des Allwetterzoos, die den Transport des Gänsegeiers organisiert hat.

Der Gänsegeier wurde noch einmal von einem Tierarzt untersucht. Foto: Allwetterzoo Münster

Bereits 13 Vögel hat der Allwetterzoo seit 2011 erfolgreich an Auswilderungsprojekte abgegeben. Der Junggeier wurde am Dienstag in eine große, für den Transport per Flugzeug geeignete Box gesetzt, und mit einem Kleintrans­porter von Münster zum Frankfurter Flughafen gefahren. Mit den notwendigen behördlichen Genehmigungen ausgestattet, ging es von dort per Flieger via Sofia nach Stara Zagora in die Auswilderungsstation der Naturschutzorganisationen Green Balkans.

Auch in der Wildnis mit Futter versorgt

Dort gewöhnt sich der Gänsegeier zunächst in einer Voliere an seine neue Heimat. Nach einigen Monaten wird er mit einem Sender ausgestattet in die Natur entlassen, aber an einem Futterplatz weiterhin versorgt. Im Rahmen des wissenschaftlich begleiteten Projektes gibt es regelmäßige Fütterungen für die schon freilebenden Geier.

Streifzug durch den Allwetterzoo 1/31 Varis zählen zu den Lemuren . Sie sind nur im Osten und Südosten Madagaskars verbreitet. Dort sind diese Halbaffen vor allem durch die Zerstörung ihres Lebensraumes Regenwald von der Ausrottung bedroht. Bei den Varis unterscheidet man zwei Unterarten: Neben den in Münster lebenden Schwarzweißen Varis gibt es die noch selteneren Roten Varis. Foto: Allwetterzoo Münster

Eingang - Der Allwetterzoo Münster Foto: Allwetterzoo Münster

Geparde waren einst weit über Afrika und Asien verbreitet. Heute existieren nur noch Restbestände in süd- und ostafrikanischen Schutzgebieten sowie südlich des Kaspischen Meeres. Im Allwetterzoo leben derzeit sechs dieser sehr schnellen Sprinter. Foto: Allwetterzoo Münster

Der Bongo -Nachwuchs, dabei handelt es sich eine Waldantilope, bei seinem ersten Ausgang im Revier des Allwetterzoos. Im Allwetterzoo leben Östliche Bongos. Diese leben nur in kleinen Waldgebieten Kenias und gelten als vom Aussterben bedroht. Foto: Allwetterzoo Münster

Kleine Frackträger. Die Brillenpinguine im Allwetterzoo gehen bei Wind und Wetter gerne ins Wasser. Foto: Allwetterzoo Münster

Von der Küste Ostafrikas und den Maskarenen bis Kiribati und Samoa. Der Paletten-Doktorfisch kommt in den Territorialgewässern von über 50 Ländern oder abhängigen Gebieten vor. Foto: Allwetterzoo Münster

In seinen natürlichen Lebensraum, dem Pátzcuarosee- Querzahnmolche , ist er nahezu ausgestorben. Neben drei weiteren Zoos in Deutschland ist auch der Allwetterzoo Münster aktiv in der Nachzucht dieser besonderen Tiere. Foto: Allwetterzoo Münster

Der Nachwuchs der Bennett-Kängurus ist gar nicht so leicht zu fotografieren, fühlt sich das Jungtier im Beutel des Muttertieres doch augenscheinlich sehr wohl. Foto: Allwetterzoo Münster

Leoparden sind sehr anpassungs­fähig und kommen in fast allen Lebensräumen Afrikas und Asiens vor. Sie sind die besten Kletterer unter den Katzen und erklimmen geschickt selbst senkrechte Stämme. Foto: Allwetterzoo Münster

Die Sibirischen Tiger hier „Fedor“ sind die größten heute lebenden Raubkatzen. Ausgewachsene Männchen können bis zu 300 kg wiegen. Foto: Allwetterzoo Münster

Elefanten sind die schwersten Landtiere. Mit einem Gewicht von 3 bis 5 Tonnen und einer Schulter­höhe von max. 3,5 m wird der Asiatische Elefant (Bild) nur noch vom Afrikanischen Elefanten mit einem Gewicht von 4 bis 6,5 Tonnen und einer max. Höhe von 4 m über­troffen. Foto: Allwetterzoo Münster

Für andere Steppentiere haben die Strauße eine wichtige Wächterfunktion übernommen. Weit ragt ihr Kopf auf dem langen, nur spärlich befiederten Hals über die Ebene hinaus, und den aufmerksamen Vögeln entgeht nur schwer ein Feind. Die Augen, durch dichte Wimpern vor Staub geschützt, beobachten unaufhörlich die Umgebung. Foto: Allwetterzoo Münster

Das Trampeltier kommt als Wildtier nur noch in winzigen Restbeständen in der Wüste Gobi vor. Daneben wurde schon vor etwa 4.500 Jahren eine Haustierform gezüchtet. Im Kinder- und Pferdepark bewohnen die Trampeltiere gemeinsam mit den Przewalski-Urwildpferden eine große Anlage. Foto: Allwetterzoo Münster

Seepferdchen sind Fische, die ausschließlich im Meer leben. Sie fallen besonders durch ihre Gestalt auf, die nur wenig an einen Fisch erinnert. Ihr Kopf ähnelt dem eines Pferdes, ihr Hinterleib gleicht eher einem Wurm. Foto: Allwetterzoo Münster

Hinweisschild im Eingangsbereich Foto: Allwetterzoo Münster

Faultiere hängen überwiegend mit nach unten gekehrtem Rücken im Geäst des tropischen Regenwaldes und bewegen sich, wenn überhaupt, nur langsam hangelnd fort. Am Boden laufen sie unbeholfen - schwimmen können sie hingegen auffällig gut. Foto: Allwetterzoo Münster

Der Name Orang-Utan bedeutet im Malaiischen „Waldmensch“ und entstammt dem Glauben der einheimischen Bevölkerung. Auf Borneo und Sumatra geht man davon aus, dass die Affen früher Menschen waren und auch sprechen könnten. Sie würden nur darauf verzichten, um nicht zur Arbeit gezwungen zu werden. Einst hätten sie die Götter beleidigt und wären daraufhin in den Wald verbannt worden. Foto: Allwetterzoo Münster

Rotscheitelmangaben sind sehr gesellig. Sie leben in Gruppen von bis zu 60 Tieren zusammen. In der Regel bestehen diese aus mehr Weibchen als Männchen und werden vom jeweils ranghöchsten Weibchen angeführt. Foto: Allwetterzoo Münster

Löwen bewohnen offene Steppen, lichte Trockenwälder und steinige Halbwüsten bis zu einer Höhe von 3500 m. Sie kommen vorwiegend in Afrika südlich der Sahara und mit nur noch wenigen, sehr bedrohten Exemplaren in Vorderindien vor. Stets meidet der Löwe dichte Wälder. Foto: Allwetterzoo Münster

Da Nashörner vom Aussterben bedroht sind, kommt der Zucht in Zoos eine große Bedeutung zu. Deshalb schicken Zoos weltweit die Tiere regelmäßig auf Hochzeitsreisen und hoffen, dass der Funke überspringt! Leider ist das nicht immer der Fall und so werden in ganz Europa leider nur wenige Nashörner pro Jahr geboren. Foto: Allwetterzoo Münster

Mit einem Gewicht von bis zu 1000 kg und einer Schulterhöhe von etwa 2 m ist der Gaur das größte aller Wildrinder . Auffallend an der Kopfform sind die abstehenden Ohren und insbesondere beim Männchen die breite, kräftige Stirn. Der Gaur lebt in Herden in den Bergwaldregionen im Süden Asiens. Foto: Allwetterzoo Münster

Malaienbären leben in den tropischen Regenwäldern Südostasiens. Sie gehören zur Familie der Großbären, also mit zu den größten Landraubtieren der Erde. Jedoch ist der ausgewachsene Malaienbär mit bis zu 1,50 Meter Länge und 50 bis 65 Kilogramm Körpergewicht der kleinste Vertreter der Großbären. Foto: Allwetterzoo Münster

Die Stachelschweine haben die längsten Stacheln aller Säugetiere. Die Stacheln sind umgewandelte Haare. Foto: Allwetterzoo Münster

Die Kegelrobbe ist in den Küstengebieten des nördlichen Atlantiks und in Nordsee und Ostsee beheimatet. Von den Ohrenrobben unterscheiden sich die Kegelrobben nicht nur durch das völlige Fehlen der äußeren Ohren, sondern auch durch die Ausbildung ihrer Gliedmaßen, die sie als hochangepasste Wassersäuger kennzeichnen. Foto: Allwetterzoo Münster

Der Asiatische Zwergotter , die kleinste Otterart, wird wegen ihrer kurzen Krallen an den Fingern auch als Kurzkrallenotter bezeichnet. Foto: Allwetterzoo Münster

Die Przewalski-Urwildpferde leben in direkter Nachbarschaft zu den Trampeltieren. Sie teilen sich ein 2000 m² großes Gelände. Foto: Allwetterzoo Münster

Die Gorillas sind die schwersten und größten aller Affen. Ihre nächsten Verwandten, zu denen Bonobos, Schimpansen, Orang‑Utans und auch der Mensch gehören, sind deutlich leichter. Foto: Allwetterzoo Münster

Lustige Meerschweinchen, winzige Schafe, freche Ziegen und riesige Hühner – im Streichelzoo ist gerade nicht viel los. Foto: Allwetterzoo Münster

Im Affenhaus gibt es eine perfekte Südamerika-Wohngemein­schaft: Den oberen Teil der Anlage bewohnen Goldene Löwenaffen und Zwergseidenäffchen. „Untermieter“ auf dem Boden sind zwei Südliche Kugelgürteltiere . Foto: Allwetterzoo Münster

Echte Nesthocker sind die Geier des Allwetterzoo Münster und gehen mit gutem Beispiel voran – Stichwort #stayathome . Was das Team des Allwetterzoos aber besonders freut, nicht nur die Gänsegeier brüten in diesem Frühjahr, sondern auch die Mönchsgeier. Foto: Allwetterzoo Münster

Streifengnus sind große, kräftig gebaute Antilopen. Ihre Widerristhöhe beträgt bis zu 140 cm, sein Gewicht meist um die 250 kg. Der stattliche, schmale Kopf hat eine breite Schnauze mit schlitzförmigen Nasenlöchern, die von einer Hautfalte bedeckt werden. Foto: Allwetterzoo Münster

Gänsegeier fressen wie alle anderen Geier fast ausschließlich tote Tiere, im Zoo wie in der Natur. Die großen Vögel waren lange Zeit als „Gesundheitspolizisten“ gern gesehen. Kein Aas blieb in ihrem Gebiet liegen und die Ausbreitung von Seuchen wurde so verhindert. Doch die Menschen sahen auch in den Geiern Nahrungskonkurrenten und rotteten sie aus. Sie sorgten dafür, dass Viehkadaver nicht liegen blieben oder legten gar vergiftete Köder aus.

Heute brüten die meisten Gänsegeier Europas in Spanien. Doch auch dort wird das Leben für die Geier schwerer, denn aufgrund der tierseuchenhygienischen EU-Verordnungen dürfen Tierschützer keine Kadaver mehr für die Vögel auslegen.

Informationen im "Geier-Restaurant"

Seit März 2016 informiert der Allwetterzoo seine Besucher in einer interaktiven Ausstellung „Geier-Restau­rant“ zum Thema Geier und Geierschutz. Die Auswilderung, der im Zoo geschlüpften Geier-Jungtiere in das Projekt in Bulgarien wird dort ebenso thematisiert wie die Artenschutzarbeit des Zoos in Kambodscha, wo ein Geierrestaurant betrieben wird, das mittlerweile von zahlreichen Vögeln besucht wird.

Das Besondere an der Ausstellung ist die Nähe zu den im Allwetterzoo lebenden Mönchs- und Gänsegeiern. Diese kann der Besucher nämlich durch Fenster im Ausstellungsraum beobachten, da sie in einer Voliere direkt neben dem „Geier-Restaurant“ untergebracht sind.