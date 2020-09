32 Jahre lang war er das Gesicht des münsterischen Ordnungsamtes: Zum Abschied, am Ende seines letzten Arbeitstages, hatte Amtsleiter Martin Schulze-Werner am Montag Kollegen und Weggefährten ins Café Colibri eingeladen. Und durfte sich dort über viel Lob für seine Arbeit freuen.

„Hier geht ein ganz großer Ordnungsamtsleiter in den Ruhestand“, sagte Oberbürgermeister Markus Lewe. Klarheit in der Führung und Schulze-Werners Pragmatismus strich der OB hervor – „lieber den klaren Weg als Rumgeeier“, so Lewe zur Maxime seines bisherigen Ordnungsamtschefs. „Du hast den Laden im Griff gehabt.“

Besonders erwähnte er die systematische Einführung des Service- und Ordnungsdienstes sowie Schulze-Werners Rolle als Koordinator in der Stadtverwaltung für den Katholikentag. „Ich bin dir massiv dankbar.“ Augenzwinkernd erinnerte der OB auch an die Work-Life-Balance des 65-Jährigen, der seine Mittagspause allzu gerne bei einem Cappuccino und einer guten Zigarre in einem Café im Schatten des Stadthauses genoss.

Norbert Vechtel, Nachfolger an der Spitze des Ordnungsamtes, äußerte seine Wertschätzung für Schulze-Werner als Fachmann und Mensch. Das spiegelte sich auch im Abschiedsgeschenk der Mitarbeiter wider: Ein Mosaik mit Bildchen aller Mitarbeiter fügte sich zu Schulze-Werners Konterfei. Und der angehende Pensionär gestand: „Ich bin ehrlich gerührt.“