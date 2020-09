Markus Lewe liegt bei Umfrage vorn

Noch zehn Tage bis zur Kommunalwahl , die neben der Ratswahl vor allem auch darüber entscheidet, wer Münsters Oberbürgermeister wird. Die aussichtsreichsten Kandidaten Markus Lewe (CDU), Dr. Michael Jung (SPD) und Peter Todeskino (Grüne), die nach den letzten Wahlergebnissen am Ende auch wirklich realistische Chancen haben, Oberbürgermeister von Münster zu werden, stellen sich am Mittwochabend (2. September) in einem Live-Stream unserer Zeitung den Fragen der Münsteraner. Der Polit-Talk „Münster fragt – der OB-Check!“ wird ab 18.50 Uhr aus der neuen Geschäftsstelle der Westfälischen Nachrichten am Picassoplatz 3, die deshalb am Mittwoch um 16 Uhr schließt, übertragen.

Umfrage: Lewe mit deutlichem Vorsprung

Nach einem vorläufigen Trend des Münster-Barometers, einer von unserer Zeitung regelmäßig in Auftrag gegebenen repräsentativen Umfrage zu lokalen Themen, werden die drei Kandidaten wohl das OB-Rennen unter sich ausmachen. Allerdings: Die Umfrage ist noch nicht beendet, die Ergebnisse stellt unsere Zeitung am kommenden Samstag (5. September) vor.

Die Auswertung der bisher geführten Interviews (Stand Dienstagabend) spricht bislang für einen deutlichen Vorsprung des Amtsinhabers Markus Lewe, der offenbar Chancen hat, bereits im ersten Wahlgang die 50-Prozent-Hürde zu nehmen. Die Tendenz der Umfrage zeigt für Todeskino auf einen Wert von gut 20 Prozent, für Jung eher auf knapp 20 Prozent der Stimmen.

Zahlreiche unentschlossene Wähler in Münster

Ob es zu einer Stichwahl um das Oberbürgermeisteramt kommt, entscheiden auch die vielen, noch unentschlossenen Wähler. Sie sind nach Erkenntnissen der Forschungsgruppe Bema an der Universität Münster, die die Umfrage durchführt, noch zahlreicher als vor anderen Wahlen. Dagegen haben 7700 Wähler bereits in einem der beiden Hauptwahlbüros ihre Stimme abgegeben. Mehr als 54. 000 Münsteraner haben ihre Briefunterlagen angefordert.