Im Münsterland scheint der Anteil der parteilosen Bürgermeister-Kandidaten von Wahl zu Wahl zu steigen. Ist da was dran? Kersting: Ja, es gibt ein in NRW neues Phänomen: Wir sehen, dass Bürgermeister zunehmend über Parteigrenzen hinweg wählbar sind. Sie lösen sich von ihren Parteien. Das sehen wir in anderen Bundesländern schon seit Langem.