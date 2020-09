Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen fünf Beschuldigte

Die Anklageschrift richtet sich gegen einen 27-jährigen Angeschuldigten aus Münster, dessen 45 Jahre alte Mutter sowie einen 30 Jahre alten Angeschuldigten aus Staufenberg, einen 35-jährigen Mann aus Hannover sowie einen 42-Jährigen aus Schorfheide, teilt die Staatsanwaltschaft am Freitagmittag mit.

Die Anklage umfasst einen Zeitraum ab dem Jahr 2018 bis zum 3. Mai 2020. Überwiegend richten sich die Vorwürfe gegen den 27-jährigen Münsteraner. Dem Angeschuldigten aus Münster wird vorgeworfen, bei 26 unterschiedlichen Gelegenheiten an nicht bekannten Orten schwere sexuelle Missbrauchshandlungen zum Nachteil des im Oktober 2009 geborenen Sohnes seiner Lebensgefährtin begangen zu haben.

Soweit sich nach der Auswertung eines bei dem Angeschuldigten im Jahr 2019 sichergestellten und ehemals verschlüsselt gewesenen Laptops (der erst im Jahr Mai 2020 entschlüsselt werden konnte) Zeitpunkte feststellen ließen, sollen diese angeklagten Taten im November und Dezember 2018 sowie im Januar und März 2019 geschehen sein. Von diesen angeklagten Missbrauchstaten soll der Angeschuldigte Videos und Fotos angefertigt und auf seinem Laptop gespeichert haben, um sie dann über das sogenannte Darknet an bislang unbekannte Personen zu übermitteln.

Jungen im Auto zu zweit missbraucht

Im Mai 2019 soll der Angeschuldigte aus Münster gemeinsam mit dem Sohn seiner Lebensgefährtin nach Köln gefahren sein, um sich dort mit einem 41 Jahre alten Mann zu treffen. Diesen Mann soll der Münsteraner über das Internet in einer Chatplattform kennengelernt haben, die - nach den Ermittlungsergebnissen - von pädophilen Personen genutzt wird. Der Zweck dieses Treffens soll ausschließlich darin gelegen haben, den Jungen gemeinsam sexuell zu missbrauchen. In einem Waldstück sollen dann sowohl er als auch der 41-jährige Mann aus Köln den Jungen in dem Auto des Angeschuldigten sexuell missbraucht haben.

In einer Gartenlaube in Münster-Kinderhaus haben sich nach Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft über rund zwei Jahre schwere Missbrauchsfälle ereignet. Der Skandal sorgt in ganz Deutschland für Entsetzen.

Die Polizei in Münster (hier Polizeipräsident Rainer Furth) ist auf ein professionell verschleiertes Kindesmissbrauchsnetz gestoßen und hat in mehreren Bundesländern elf Verdächtige festgenommen. Sieben Beschuldigte befinden sich in Untersuchungshaft. Drei Kinder seien als Opfer identifiziert worden. Sie seien fünf, zehn und zwölf Jahre alt.

Der Hauptbeschuldigte ist ein 27-jähriger IT-Techniker aus Münster. In einer Gartenlaube und in einem Keller fanden die Ermittler hochprofessionelle technische Ausstattung zur Videoaufzeichnung und riesige Mengen versiert verschlüsselter Daten. Die Täter nutzten Handys, auf denen ein Großteil der Spuren gelöscht war. Bislang haben die Ermittler mehr als 500 Terabyte sichergestellt. Viele der Daten müssen noch entschlüsselt werden.

Bei den sechs weiteren Beschuldigten, gegen die Haftbefehl erlassen wurde, handelt es sich den Angaben zufolge um dessen 45 Jahre alte Mutter aus Münster sowie um Männer aus Staufenberg bei Gießen (30 Jahre alt), Hannover (35), Schorfheide in Brandenburg (42), Kassel (43) und Köln (41). Die Ermittler hätten „unfassbare" Bilder sehen müssen, sagte der Leiter der Ermittlungen, Joachim Poll.

Mindestens vier der Männer sollen wechselweise einen fünf- und einen zehnjährigen Jungen in einer Gartenlaube über Stunden schwer sexuell missbraucht und die Taten teils gefilmt haben. Die Mutter des Hauptbeschuldigten sei Nutzerin der Hütte im Stadtteil Kinderhaus; sie soll ihrem Sohn die Schlüssel überlassen und den sexuellen Missbrauch der Kinder in Kauf genommen haben.

Bei den beiden Opfern handelt es sich laut den Ermittlern um den zehnjährigen Sohn der Lebensgefährtin des Münsteraners und um den fünfjährigen Sohn des Beschuldigten aus Staufenberg. Das habe die Auswertung einer bereits gelöschten Festplatte ergeben, die die Ermittler versteckt in einer Zwischendecke gefunden hätten.

Bei dem dritten Opfer handelt es sich den Ermittlern zufolge um den zwölfjährigen Neffen des Beschuldigten aus Kassel. Dieser soll den Jungen missbraucht haben, wie aus sichergestellten Daten des 27-jährigen Münsteraners hervorgehe. Alle Opfer, die aus Münster sowie Staufenberg und Kassel in Hessen kommen, werden derzeit von den zuständigen Jugendämtern betreut. Die Kinder sollen vor den Taten betäubt worden sein. Körperliche Verletzungen haben sie nicht davon getragen, sagte Poll. Die Kinder seien von Rechtsmedizinern untersucht worden.

In einem Keller in Münster habe man einen komplett eingerichteten, klimatisierten Serverraum gefunden. Er sei dem 27-jährigen Tatverdächtigen zuzurechnen, sagte Poll. Er sprach von mehreren hundert Asservaten an gefundener IT-Technik. Die Datenträger seien hochprofessionell verschlüsselt worden.

Das bisherige Ermittlungsergebnis nach rund dreieinhalb Wochen sei wohl nur die Spitze des Eisbergs, sagten übereinstimmend Poll und Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt (hier im Bild). Münsters Polizeipräsident Rainer Furth sagte: „Selbst die erfahrensten Kriminalbeamten sind an die Grenzen des menschlich Erträglichen gestoßen und weit darüber hinaus."

Den Ermittlern sei es bis heute nicht gelungen, alle Daten zu entschlüsseln. Poll sprach von aufwendigen, kniffligen und mit viel Technik verbundenen Ermittlungen. Der 27-Jährige aus Münster sei in einem landwirtschaftlichen Betrieb im Kreis Coesfeld für die IT-Technik tätig gewesen. Ausgangspunkt der Ermittlungen sei ein Verfahren aus dem Jahr 2018 gewesen; damals habe eine unbekannte Person Daten mit Kinderpornografie übers Internet angeboten. Über eine ermittelte IP-Adresse habe die Spur zu dem landwirtschaftlichen Betrieb geführt.

Der 27-Jährige ist in den Jahren 2016 und 2017 zweimal wegen der Verbreitung und des Besitzes von Kinderpornografie zu Bewährungsstrafen verurteilt worden. Wegen einer offen bekundeten pädophilen Neigung sei er vom Gericht auch zu einer Therapie verpflichtet worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft ist er dieser Aufforderung auch nachgekommen.

Die Behörden wussten um die kinderpornografischen Straftaten des 27-jährigen Hauptbeschuldigten. Dennoch sahen sie kein Gefährdungspotenzial für den Jungen der Lebensgefährtin des mutmaßlichen Täters.Er begab sich vor einigen Jahren in Therapie. Sein Bewährungshelfer hatte sich positiv über ihn geäußert. Die Stadt stellt auf Anfrage klar, dass der mutmaßliche Täter damals nicht mit dem späteren Opfer zusammenlebte. Das Jugendamt der Stadt hatte Kontakt mit der Mutter aufgenommen. Diese hatte Hilfe aber abgelehnt. Nun steht sie unter Verdacht, von den Taten gewusst zu haben.

Der Fall sei in einem Expertengremium, der sogenannten „Clearingstelle" in der münsterischen Kinderschutzambulanz, beraten worden. Dabei seine keine ausreichenden Fakten auf mögliche Gefährdungsmomente beschrieben worden, die einen Eingriff in das elterliche Sorgerecht oder eine Herausnahme des Kindes aus der Familie gerechtfertigt hätten.

Der angeschuldigte 27-Jährige aus Münster lernte zu einem nicht genau feststehenden Zeitpunkt - vermutlich über das Internet - die Mitangeschuldigten aus Hannover, Staufenberg und Schorfheide kennen. Der Angeschuldigte aus Staufenberg ist Vater eines im Januar 2015 geborenen Sohnes sowie einer im Mai 2013 geborenen Tochter, heißt es.

An Geburtstagen zum Missbrauch verabredet?

Diese vier Angeschuldigten sollen sich in der Zeit vom 24. April bis zum 26. April dieses Jahres in einer Gartenlaube in Münster getroffen haben. Zu diesem mehrtägigen Treffen soll der Angeschuldigte aus Staufenberg seinen fünfjährigen Sohn und der Angeschuldigte aus Münster den zehn Jahre alten Sohn seiner Lebensgefährtin mitgebracht haben. Nach Bewertung der Staatsanwaltschaft war das alleinige und zuvor vereinbarte Ziel der Zusammenkunft, die beiden Kinder über mehrere Tage schwer sexuell zu missbrauchen. Die Angeschuldigten aus Münster und Staufenberg

hatten während dieses Zeitraums zudem jeweils Geburtstag.

Entsprechend der Zielsetzung soll es in der Nacht vom 24. auf den 25. April 2020, am Morgen und am Vormittag des 25. April sowie am Abend und in der Nacht des 25. auf den 26. April wiederholt zu zahlreichen schweren sexuellen Missbrauchshandlungen zum Nachteil der beiden Kinder gekommen sein. Die vier Angeschuldigten sollen die Kinder unterschiedlich häufig gemeinschaftlich missbraucht haben; die angeklagten Missbrauchsgeschehnisse sollen zum Teil in kurzer zeitlicher Abfolge und zugleich über mehrere Stunden stattgefunden haben.

Missbrauchsopfer soll KO-Tropfen bekommen haben

Nach den durchgeführten Ermittlungen besteht zudem der Verdacht, dass der 27-jährige Angeschuldigte - mit Billigung der Mitangeschuldigten - dem zehn Jahre alten Jungen in der Nacht vom 24. auf den 25. April 2020 sowie am späten Abend des 25. April ein Getränk gegeben hat, in dem sich das Mittel Gammabutyrolacton, auch bekannt als KO-Tropfen, befunden haben soll.

Hierdurch sollte - so die Bewertung in der Anklageschrift - der Junge in einen wehrlosen, möglicherweise bewusstlosen Zustand versetzt werden, damit anschließend während der Wirkung des Mittels einige der vorgeworfenen sexuellen Handlungen vorgenommen werden konnten. Insgesamt soll es bei zwei verschiedenen Gelegenheiten zu der Gabe des Mittels und im Anschluss zu schweren sexuellen Missbrauchshandlungen gekommen sein; an dem insoweit angeklagten Geschehen am späten Abend des 25. Aprils war der Angeschuldigte aus Staufenberg indes nicht

beteiligt, da er sich zu diesem Zeitpunkt nicht in der Gartenlaube aufgehalten haben soll, so die Staatsanwaltschaft.

Der Mutter des Angeschuldigten aus Münster gehörte diese Gartenlaube. Sie soll die Laube ihrem Sohn und den Mitangeschuldigten in dem Wissen überlassen haben, dass während des mehrtätigen Aufenthalts die beiden Jungen sexuell missbraucht werden sollten.

In den Abendstunden des 3. Mai 2020 sollen sich der Angeschuldigte aus Münster und der Angeschuldigte aus Hannover in derselben Gartenlaube in Münster erneut zusammen mit dem zehnjährigen Jungen aufgehalten haben. Der 27-jährige Angeschuldigte soll dem Jungen - mit Einverständnis des Mitangeschuldigten - wieder ein Getränk mit dem Mittel Gammabutyrolacton gegeben haben, wodurch der Junge vorübergehend quasi bewusstlos geworden sein soll. Sowohl während dieser möglichen Bewusstseinstrübung als auch nach dem Ende der Wirkung des Mittels soll es zu schweren, gemeinschaftlich begangenen sexuellen Missbrauchshandlungen zum Nachteil des Jungen durch die beiden Angeschuldigten gekommen sein.

Im Missbrauchsfall Münster nimmt die Polizei mit Unterstützung des Technischen Hilfswerks (THW) die Gartenlaube in Kinderhaus auseinander.

„Wir werden hier jeden Stein und jedes Brett umdrehen, damit wir wirklich nichts übersehen", sagte Ermittlungsleiter Joachim Poll.

Das Technische Hilfswerk (THW) unterstützt die Beamten.

Der Angeschuldigte aus Staufenberg ist zudem verdächtig, seinen Sohn in der Wohnung in Staufenberg bei vier unterschiedlichen Gelegenheiten, vermutlich im Jahr 2018, schwer sexuell missbraucht und von diesen angeklagten Missbrauchshandlungen Fotoaufnahmen gefertigt zu haben.

Zudem wird ihm vorgeworfen, im Jahr 2018 einmal auch an einem jungen Mädchen sexuelle Handlungen vorgenommen und entsprechende Aufnahmen gefertigt zu haben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass es sich bei dem Mädchen um die zu dem möglichen Tatzeitpunkt fünf Jahre alte Tochter des Angeschuldigten gehandelt haben könnte.

Angeschuldigte weiter in Untersuchungshaft

Die fünf Angeschuldigten befinden sich weiterhin in Untersuchungshaft. Sie haben sich bisher nicht zu den Tatvorwürfen geäußert, wie die Staatsanwaltschaft sagt. Mit Ausnahme des Angeschuldigten aus Münster sind die Mitangeschuldigten nicht vorbestraft.

Der Tatverdacht gegen die Angeschuldigten stützt sich maßgeblich auf die Auswertung der sichergestellten Datenträger. Insbesondere konnten Experten des Polizeipräsidiums Münster solche Daten wiederherstellen, die sich auf einer bereits gelöscht gewesenen Festplatte aus der Gartenlaube befanden. Auf dieser Festplatte befanden sich mehrstündige Aufzeichnungen einer Videokamera, die oberhalb eines Bettes in der Laube installiert gewesen war und die Vorgänge in der Gartenlaube aufzeichnete. Grundlage für die entsprechenden Vorwürfe in der

Anklageschrift (24. bis 26. April 2020 sowie 3. Mai 2020) sind Videoaufzeichnungen aus der Gartenlaube mit einer geschätzten Gesamtlänge von etwa 30 Stunden.

Bei den Durchsuchungsmaßnahmen konnten zudem unter anderem mehrere Fläschchen mit Gammabutyrolacton (KO-Tropfen) sichergestellt werden.

Das Landgericht Münster hat über die Zulassung der Anklageschrift zu entscheiden. Soweit sich weitere Beschuldigte in Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Münster in Untersuchungshaft befinden, sind die Ermittlungen teilweise abgeschlossen beziehungsweise dauern an. Die weiteren Ermittlungen konzentrieren sich insbesondere auf die Auswertung der umfangreichen IT-Asservate und in diesem Zusammenhang auf die Aufklärung weiterer möglicher Straftaten und die Identifizierungen weiterer eventueller Opfer und zusätzlicher Beschuldigter.

Gegenstand der Ermittlungen ist weiterhin auch der Aspekt, ob sich die Mütter der mutmaßlich missbrauchten Kinder strafbar gemacht haben könnten.

Ergänzende Erläuterungen und Hinweise der Staatsanwaltschaft: Im Hinblick auf die schutzbedürftigen Interessen der Kinder werden Details der angeklagten Missbrauchsvorwürfe nicht geschildert. Der zehnjährige Junge aus Münster sowie die Kinder des Angeschuldigten aus Staufenberg befinden sich in der Obhut der zuständigen Jugendämter.

Die angeklagten Ereignisse in der Gartenlaube in der Zeit vom 24. bis 26. April 2020 hat die Staatsanwaltschaft nicht als eine einzige Tat, sondern im Hinblick auf zeitliche Zäsuren des vorgeworfenen Geschehens als drei selbständige Handlungen angeklagt. Vor diesen Hintergrund werden dem Angeschuldigten aus Münster insgesamt 31 dem Angeschuldigten aus Hannover insgesamt 4 dem Angeschuldigten aus Staufenberg insgesamt 7 und dem Angeschuldigten aus Schorfheide insgesamt 3 selbstständige Handlungen vorgeworfen.

Die angeschuldigte Mutter des 27-Jährigen ist einer Beihilfehandlung verdächtig.

Die angeklagten Taten erfüllen nach rechtlicher Bewertung der Staatsanwaltschaft unterschiedliche Straftatbestände. Neben des Verdachts des schweren, teilweise gemeinschaftlich begangenen sexuellen Missbrauchs von Kindern besteht - wegen der vorgeworfenen Verabreichung des Mittels GBL und der damit möglicherweise hervorgerufenen Widerstandsunfähigkeit - auch der Verdacht der (gemeinschaftlichen) Vergewaltigung sowie der gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil des zehnjährigen Jungen.

Gegen den Angeschuldigten aus Münster sowie den Angeschuldigten aus Staufenberg besteht zudem der Verdacht des sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen.