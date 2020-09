Gemeinsam mit den Unverpackt-Läden (Warendorfer Straße, Hammer Straße, Kreuzviertel), der "fairTEiLBAR" (Hammer Straße) sowie den Superbiomarkt-Filialen mit Unverpackt-Abteilungen (Grevener Straße, Münster Arkaden) setzt die Stadt mit einer kleinen Geschenk-Aktion ein weiteres Zeichen für mehr Klimaschutz im Alltag. In den Läden gibt es ab sofort und so lange der Vorrat reicht, kleine in Münster produzierte Gratis-Mehrwegbeutel, die mit Süßigkeiten, Seifen, Waschnüsse und anderen unverpackten Dingen befüllt werden können. Unterstützt wird die Aktion von der Initiative "Münster für Mehrweg".

"Es gibt viele Möglichkeiten den eigenen Alltag Schritt für Schritt klimafreundlicher zu gestalten. Die Mitmachkampagne 'KlimaMischpoke' unterstützt jede und jeden dabei ", sagt Caroline König. "Viele konkrete Tipps und Anreize für einen klimafreundlichen Lebensstil, auch für die Bereiche Wohnen, Energie und Mobilität, hält die 'KlimaMischpoke' bereit."

Weitere Informationen gibt es im Stadtnetz unter www.klima.muenster.de.