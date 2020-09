Ein Hoch auf dieses Verhalten

Sieh her, Berlin – so geht Demonstration in Coronazeiten. Bemerkenswert, wie selbstverständlich sich am Freitag wirklich alle Teilnehmer der Fridays-for-Future-Demo in Münster an die dort geltende Maskenpflicht gehalten haben. Schwurbler und Aluhutträger, die sich aktuell auf gewissen Verstaltungen herumtreiben, dürfen sich ein Beispiel nehmen. Denn die 1200 Teilnehmer haben bewiesen: Seine Meinung kann in diesem Land jeder frei äußern – und sich dabei trotzdem an geltende Regeln halten. Auch die Vorwürfe hinsichtlich einer (klima-)hysterischen Jugend, die manche Kreise nur allzu gerne streuen, lassen sich kaum vom Verhalten am Freitag ableiten. Im Gegenteil: Eine heterogene Menge Menschen, die nicht nur ruhig und gelassen, sondern verständnisvoll und mitdenkend mit den Herausforderungen dieser Zeit umgeht. Chapeau.

Überparteilich sollte die Veranstaltung zudem sein. Das gelang insofern nicht, als derjenige, der die Demonstration verließ, sehr wohl erfahren hatte, wer sich in Münster für die Forderung der Klimaaktivisten ausspricht – und wer nicht (so sehr). Die beliebteste Partei der Stadt, kommunaler Teil der bedeutendsten Partei Nachkriegsdeutschlands, wird wohl genau abgewogen haben, ob es sich rentiert, gewisse Dinge mit den Klimaaktivisten nicht mitzumachen. Kein Interview, keine Diskussionsrunde – für die Klimaaktivisten fraglos eine bedauerliche Angelegenheit. Im Ganzen aber vor allem ein passgenaues Puzzlestück in einem Trend der Politik, sich der eindeutigen Formulierung der eigenen Standpunkte zu entziehen. Lieber gar nichts sagen, als das, was die Menschen nicht hören wollen. Wohlgemerkt keineswegs ein CDU-Phänomen – aber eben auch hier zu finden. Hier müssen sich Politiker hinterfragen. Denn andere Sichtweisen, und übrigens auch das Eingestehen von Fehlern, machen Politiker menschlicher und letztlich die Politik glaubwürdiger als jede noch so wohlfeile Floskel.