Auszeichnung für Alltagshelden

2016 suchte die PVS Westfalen-Nord anlässlich ihres 90-jährigen Bestehens erstmals ihre „Alltagshelden“. Da alle Beteiligten so begeistert von der Aktion waren, sollte diese nicht zu einem einmaligen Ereignis werden. Deshalb fand im Frühjahr 2020 die Ausschreibung der PVSocial Alltagshelden schon zum dritten Mal statt. Mit ihren Projekten helfen die Alltagshelden Menschen, gesünder zu werden, betreiben Präventionsarbeit oder unterstützen beim täglichen Überleben in den unterschiedlichen Regionen der Welt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Resonanz auf den alle zwei Jahre stattfindenden Wettbewerb der PVS Westfalen-Nord sei in diesem Jahr wieder sehr gut gewesen. 24 Projekte standen zur Wahl - und jedes einzelne hätte sicherlich einen Preis verdient. „Durch jahrelange Kontakte und persönliche Gespräche wissen wir, dass sich unsere Kunden und deren Mitarbeiter oft über die tägliche Praxis hinaus in ihrer Freizeit mit ihrem Wissen, ihren Fähigkeiten und viel Herz sozial und karitativ engagieren“, so Jörg Matheis, Geschäftsführer der PVS Westfalen-Nord GmbH.

Nach Abstimmung durch die Mitarbeiter und den ärztlichen Vorstand der PVS Westfalen-Nord GmbH wurden in diesem Jahr sogar vier Hauptpreisträger (Fördersumme 6000 Euro über zwei Jahre) sowie sechs weitere Preisträger ausgezeichnet werden (Fördersumme 2000 Euro über zwei Jahre). Im Lokal „1648“ auf dem Dach des Stadthauses 1 wurden nun die Preisträger ausgezeichnet. Unter ihnen war auch ein Projekt aus Münster, „Schutzkleidung ist cool“ von der Kinderneurologie-Hilfe Münster. Die Auszeichnung nahm Prof. Dr. Horst Rieger, Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie, entgegen.