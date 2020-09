Welttag der Suizid-Prävention Krisenhilfe Münster: „Wir gehen mit und halten aus“

Allein in Deutschland sterben jährlich mehr Menschen durch Suizid als durch Verkehrs­unfälle. Weltweit gehört Suizid zu den 20 häufigsten Todesursachen. Über das Thema zu reden, ist indes ein Tabu. Der Welttag der Suizid-Prävention am 10. September will das ändern. Von Doerthe Rayen