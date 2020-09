Bei Erdarbeiten am Hessenweg ist es am Dienstagmittag zu einer Explosion gekommen. Nach Angaben der Feuerwehr Münster ist ein zuvor verborgendes und bislang noch unbekanntes Kampfmittel explodiert. Personen sind dabei nicht zu Schaden gekommen. Es entstand jedoch ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Der alarmierte Kampfmittelbeseitigungsdienst hat den Ort der Explosion noch am Nachmittag unterwegs. Laut einer Mitteilung der Stadt handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um eine 75-Kilogramm-Bombe amerikanischer Herkunft mit Doppelzünder. Teile der Bombe haben sich bei der Detonation im weiten Umkreis verteilt. Die Bombe ist nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur in etwa einem Meter Tiefe detoniert.

Große Gefahr bei verborgenen Kampfmitteln

"Glücklicherweise ist niemand verletzt worden," kommentiert Ordnungsdezernent Wolfgang Heuer den Vorfall. "Die Explosion bestätigt allerdings eindringlich die Gefährlichkeit von verborgenen Kampfmitteln. Die umfangreichen Sicherheitsvorkehrungen bei der geplanten Entschärfung von möglichen Blindgängern am 20. September im Stadtteil Mauritz erhalten durch die Explosion am Hessenweg eine unerwartete Aktualität."

In Mauritz müssen am übernächsten Sonntag (20. September) 16.000 Menschen ihre Wohnungen verlassen, da fünf sogenannte Blindgänger-Verdachtspunkte gleichzeitig zu einer möglichen Entschärfung anstehen.