„Fridays For Future“ wirbt für eine Klimawahl

Am vergangenen Freitag streikte „Fridays For Future“ Münster gemeinsam mit über 1200 Menschen dafür, dass die Kommunalwahl am kommenden Sonntag zur Klimawahl wird, wie die Organisatoren in einer Pressemitteilung schreiben.

Mitorganisatorin Lucy Büscher zeigt sich zufrieden: „Wir freuen uns, dass gerade in Coronazeiten viele Menschen Verantwortung übernehmen, sich an Abstandsregeln halten und zugleich mit uns für eine klimaneutrale Zukunft kämpfen. Wir möchten allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für ihr vorbildliches Verhalten danken – gemeinsam machen wir die Kommunalwahl zur Klimawahl!“ In vielen Städten in NRW fanden gleichzeitig Klimastreiks statt, um ein Zeichen zu setzen für klimaneutrale Kommunen in ganz NRW. In Münster gibt es zusätzlich eine Online-Petition für konkrete Maßnahmen zur Klimaneutralität, die bereits 7500 Unterschriften hat.

Unterschriften für Klimaneutralität in Münster

„Wir planen, die Unterschriften in der Woche nach der Wahl an Vertreterinnen und Vertreter des Rates zu übergeben – wir hoffen, dass diese Stimmen für echte Klimaneutralität in der nächsten Wahlperiode angemessen berücksichtigt werden“, so Paul Oppermann, der mit für die Petition verantwortlich ist. Weitere Informationen finden sich unter www.fff-muenster.de .