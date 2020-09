Kommunalwahl 2020 in NRW: Münster

Münster -

Von Renée Trippler

Jörg Berens tritt bei der Kommunalwahl für die FDP als Oberbürgermeisterkandidat an. Besonders wichtig ist ihm die Wohnraumproblematik in Münster. Er möchte Familien ein eigenes Haus in Münster ermöglichen.