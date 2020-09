AfD hofft auf vier Ratsmandate in Münster

Mit zwei Vertretern ist die AfD bei der Kommunalwahl 2014 in den Rat eingezogen. Am 13. September sollen es nach dem Willen des Kreissprechers und Ratsherrn Martin Schiller doppelt so viele Mandate werden. Dafür müsste die Partei ihr Ergebnis von 2,6 Prozent in etwa verdoppeln.

Vor der Kulisse der Kulisse des Schlosses bekunden Martin Schiller (52 Jahre, Selbstständiger), Alexander Leschik (Student, 20), Richard Mol (52, Angestellter) und Dr. Volker Blomeier (52, Historiker) Zuversicht, dieses Ziel zu erreichen. Dabei betonen sie ihre „unzweifelhaft bürgerliche Ausrichtung“ und wollen keine Grenzüberschreitung am extremen rechten Rand dulden, wie Leschik sagt.

Warum die AfD keinen OB-Kandidaten stellt

Man sieht sich selbst im bürgerlichen Lager verortet. Deshalb habe man keinen eigenen Oberbürgermeister-Kandidaten aufgestellt. „Wir wollen das konservative Lager in Münster nicht schwächen, sagt Schiller. Als wichtigstes Themenfeld der kommenden fünf Jahre benennt die AfD Haushalt und Finanzen. „Linke Wohlfühl-Projekte“ (Schiller) wie die B-Side soll es nicht geben, auch keine roten Fahrradstraßen und ein millionenschweres Leihrad-Projekt. Abgelehnt wird eine U3-Betreuung in Kitas.

Leschik fordert auf der Windthorststraße den Aufbau einer mobilen Polizei-Containerstation. Ratskandidat Blomeier geht es um das Thema Identität. Er wolle nicht, dass man Frauen vorschreibe, was sie zu tragen haben. Außerdem sollten die Stadtbezirke mehr selbst entscheiden dürfen.