Kennengelernt haben sie sich bei der Fahrt mit der Buslinie 4 – er war Schaffner des Omnibusses, sie Fahrgast. Heute feiern Elisabeth und Hans Werner Grüntgens goldene Hochzeit.

Bei den regelmäßigen Fahrten hatte Hans Werner Grüntgens schon länger ein Auge auf sie geworfen, aber „Lisa“ zierte sich erst noch ein wenig, wie sich das Paar erinnert. Letztendlich aber hat „Hansel“ dann doch ihr Herz erobert, und der Funke ist nicht nur an der Oberleitung des Omnibusses, sondern auch bei Lisa übergesprungen.

Nach der Hochzeit vor 50 Jahren ergab sich eine große gemeinsame Leidenschaft: In der Kleingartenanlage „Frohe Stunde“ ganz in der Nähe ihrer Wohnung am Cheruskerring verwirklichten sich die beiden einen Traum und pachteten eine Parzelle. Dort verbrachten sie viele „frohe Stunden“, und je nach Wetterlage wurden dort alle Geburtstage und besonderen Anlässe gefeiert.

Seit 20 Jahren lebt das Paar im Herzen von Kinderhaus, wo sie sich in ihrer schönen Wohnung mit großem Balkon sehr wohlfühlen, wie sie sagen. Das sei ein kleiner Ausgleich zu dem Schrebergarten, den sie leider aus gesundheitlichen Gründen vor einigen Jahren aufgegeben haben.

Doch auch so haben sie keine Langeweile, verstehen sich gut, genießen jeden Tag, sind gesellig und verbringen viel Zeit mit Freunden und Bekannten. Auch „ihre geliebte Kleingartenanlage“ besuchen sie noch oft. Bei benachbarten Gartenfreunden trifft man sich regelmäßig zum Kaffee und zum Kartenspielen.