Direkt vor dem Polizeipräsidium am Friesenring ist es am Mittwochabend zu einem Unfall gekommen, bei dem der Verursacher verletzt wurde. Der Autofahrer war gegen 19 Uhr ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge nach links über den Gegenverkehr gefahren und gegen einen Baum geprallt – beinahe in der Einfahrt der Beamten. Glücklicherweise war der Fahrer dabei nicht mit entgegenkommenden Fahrzeugen kollidiert. Als Ursache komme ein gesundheitliches Problem infrage, wie ein Polizeisprecher am Abend mitteilte. Der verletzte Fahrer wurde ins Krankenhaus gebracht.