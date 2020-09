Gesundheitsamt in Münster meldet vier Neuinfektionen

Leichter Anstieg der Corona-Infektionen in Münster: Am Donnerstag hat es vier bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus gegeben. Damit ist die Gesamtzahl labordiagnostisch bestätigter Corona-Infektionen auf 954 gestiegen. Aktuell gelten 25 Münsteraner als infiziert.

Davon gelten 916 Personen als wieder genesen. Im Vergleich zum Vortag hat es hier keine Veränderungen gegeben. Unverändert ist auch weiter die Zahl der Todesfälle. 13 Personen, die mit Corona infiziert waren, sind gestorben.

Bürger, die Fragen zu Corona haben sollten, sollen sich an die städtische Hotline unter der Telefonnummer 0251/4921077 oder per E-Mail an corona@stadt-muenster.de wenden. Reiserückkehrer sollen für ihre Meldung ausschließlich die E-Mail-Adresse reiserueckkehrer@stadt-muenster.de nutzen.