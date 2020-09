Ein Motorradfahrer ist am Donnerstagabend mit mehr als 100 Stundenkilometern durch die Innenstadt von Münster gerast. Der 35-jährige Münsteraner war laut einer Mitteilung der Polizei um 18.16 Uhr auf dem Albersloher Weg in Richtung Gremmendorf unterwegs und passierte mit geschätzten 90 bis 100 Stundenkilometern in Schräglage eine Kontrollstelle der Polizei.

Bei seiner Weiterfahrt soll der Mann auf bis zu 150 Stundenkilometer beschleunigt haben. Zudem habe er mehrfach die Fahrstreifen gewechselt, ohne zu blinken, teilt die Polizei mit. Andere Verkehrsteilnehmer habe er so zu einer Vollbremsung gezwungen. Außerdem raste er an mehreren Bushaltestellen vorbei, an denen Fußgänger die Straße kreuzen wollten.

Polizei stoppt waghalsige Fahrt

An der Kreuzung Albersloher Weg/An den Loddenbüschen beendeten die Beamten die waghalsige Fahrt des 35-Jährigen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft stellten die Polizisten den Führerschein des Motorradfahrers, den Fahrzeugschein und das Motorrad sicher.

An dem Motorrad hatte der 35-Jährige verbotene LED-Leuchtmittel angebracht, die Fußrasten und die Rückstrahler entfernt und das Kennzeichen in einem falschen Winkel angebracht. Den Münsteraner erwartet eine umfangreiche Strafanzeige.