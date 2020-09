Kramermahl in Münster fällt 2021 erstmals aus

Die Corona-Pandemie hat die münsterische Wirtschaft weiterhin im Griff. Das für den 26. Februar 2021 geplante Kramermahl wurde jetzt abgesagt. „Ein Fall, den es seit 1956 noch nicht gegeben hat“, bedauerte Dr. Benedikt Hüffer, Vorsitzender des Vereins der Kaufmannschaft von 1835 am Donnerstagabend bei der Mitgliederversammlung in den Räumen des Wirtschaftsclubs Westfalen. Nach eingehenden Beratungen im Vorstand und Beirat sei man der einhelligen Meinung, die Traditionsveranstaltung nicht stattfinden lassen zu können. Im Februar gebe es ohnehin viele Influenza-Ausfälle. „Wir dürfen nicht riskieren, dass das Kramermahl zu einem Corona-Hotspot wird“, so Hüffer.

Hygieneregeln hätten "Charakter des Festes zerstört"

Wegen der Abstandsvorschriften hätte man auf die Hälfte der Mitglieder verzichten müssen. Zudem hätten nur Besitzer der sogenannten Erstkarten präsent sein können. Beim Kramermahl ist es indes Tradition, dass für jeweils eine Begleitung Zweitkarten verkauft werden.

Die Abstands- und Hygieneregeln hätten die Choreographie des Fests ganz erheblich durcheinander gewirbelt, erklärte Hüffer und nannte als Beispiele den Empfang in der Bürgerhalle, „der wegen des ständigen Kreuzens der Gäste hätte ausfallen müssen“. Das gleiche gelte für den anschließenden gemeinsamen Umtrunk. Faktoren, so Hüffer, „mit denen man letztendlich den Charakter des Festes zerstört hätte“.

Nächstes Kramermahl erst 2022

Deshalb sei der vorgesehene Festredner René Benko, Gründer der Signa-Gruppe und Miteigentümer des Warenhauskonzerns Galeria Kaufhof Karstadt, bereits für das nächste Kramermahl 2022 eingeladen.

Wie mit den Beiträgen für das Kramermahl verfahren werden soll, ist indes noch nicht abschließend geklärt. Viel Anklang fand bei der Mitgliederversammlung die Idee, das gastronomische Paket des Kramermahls jeweils nach Hause liefern zu lassen. Eine charmante Idee und als kleiner Beitrag, um die von der Pandemie so gebeutelte Gastronomie zu unterstützen, fanden die Kaufleute.