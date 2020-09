Zweimal hat der Amtsinhaber die Oberbürgermeisterwahl direkt gewonnen. Markus Lewe (CDU) genießt hohe Sympathiewerte in Münster. Ersparen sie ihm auch im dritten Anlauf die Stichwahl? Es wäre Lewes vielleicht größter politischer Erfolg angesichts der insgesamt neun OB-Kandidaten. Als aussichtsreichste Konkurrenten sehen die Umfragen den Juristen Peter Todeskino (Grüne) vor Dr. Michael Jung (Lehrer, SPD).

CDU setzt in Münster auf die Merkel-Taktik

Die beiden Parteien setzen zwei polarisierende, aber damit viel beachtete Ausrufezeichen im coronabedingt spät gestarteten Wahlkampf. Die Grünen versprechen die autofreie Innenstadt, die SPD einen neuen Stadtteil. Todeskino kokettiert mit seiner Führungserfahrung als früherer Bürgermeister in Kiel. Jung legt den Finger pointiert in politische Wunden. Die CDU setzt auf die Merkel-Taktik, die Lewe besonders liegt: Nicht durch Reizthemen anecken und freundlich durchkommen. Ist es am Ende wirklich so?

Die Parteien haben alles oder zumindest vieles gesagt. Es sind nun die 250.000 Wähler, die indirekt darüber entscheiden, ob Autos nicht mehr in die Innenstadt kommen oder Einfamilienhäuser nicht mehr gebaut werden sollen. Die Münsteraner bestimmen mit ihrem Kreuz über Musikcampus, Freizeitbad, rote Fahrradwege und Hafenmarkt. Sie treffen am Sonntag eine politische Richtungsentscheidung für Münster. Und es wird superspannend: Wählt Münster in der Corona-Krise eher konservativ oder profitieren die Grünen weiterhin von der Klimakrise? Stemmt sich die SPD gegen den negativen Bundestrend?

Spannende Mehrheitsfindung im Stadtrat

Genauso spannend wird nach der Wahl die Mehrheitsfindung im neuen Stadtrat sein. CDU und Grüne schließen trotz aller Hafenturbulenzen eine Neuauflage ihres gerade erst gescheiterten Bündnisses nicht aus. Oder finden CDU und SPD als eine Verantwortungsgemeinschaft zueinander? Auch für eine linke Ratsmehrheit könnte es reichen, dann wäre die CDU plötzlich außen vor. Selbst wenn Lewes Partei am Ende die meisten Wählerstimmen hätte.