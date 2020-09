OB-Kandidaten auf den letzten Wahlkampf-Metern

Die Wahlkämpfer legen den Endspurt ein: Noch bis in die Abendstunden hinein wollen die neun Oberbürgermeister-Kandidaten und ihre Unterstützter am Samstag in der Innenstadt und den Stadtteilen um jede Stimme kämpfen. Tags darauf entscheiden dann knapp 248.000 Münsteraner – darunter laut Wahlamt 3738 Erstwähler –, wer in den kommenden fünf Jahren Oberbürgermeister der Domstadt wird und welche Farben in den neuen Rat einziehen werden.

Umfragen sehen Lewe in Münster vorne

„Die Nervosität steigt schon“, räumt der grüne OB-Kandidat Peter Todeskino am Freitag beim Straßenwahlkampf in der Innenstadt ein. Er gehört zusammen mit SPD-Kandidat Dr. Michael Jung zu den beiden aussichtsreichsten Bewerbern, die Amtsinhaber Markus Lewe (CDU) in eine Stichwahl zwingen könnten. Jüngste Umfragen sehen Lewe, seit 2009 Chef der Stadtverwaltung, allerdings bei etwas über 50 Prozent der Stimmen. Das würde für einen Amtsverbleib im ersten Wahlgang ausreichen. Gleichwohl sorgt eine ausweislich des jüngsten Münster-Barometers unserer Zeitung hohe Zahl an unentschlossenen Wählern auf der Zielgeraden für ein spannendes OB-Rennen.

Kein Wahlkampf mehr am Wahlsonntag

Trotz unterschiedlicher politischer Positionen ist sich das Trio an einer Stelle einig: Der Sonntag bleibt wahlkampffrei! „Vielleicht ist es so warm, dass man draußen frühstücken kann“, hofft Lewe auf entspannte Stunden nach einem kräftezehrenden Wahlkampf. Er habe Lust auf eine Radtour – „ein bisschen abschalten“. Das will auch Todeskino: Joggen und ein Spaziergang sollen die Zeit bis zur Schließung der 172 Wahllokale um 18 Uhr verkürzen. „Vielleicht versuche ich auch, ein angefangenes Bild zu vollenden.“

Diese Oberbürgermeister-Kandidaten treten in Münster an 1/9 CDU: Markus Lewe Steckbrief: Markus Lewe, 55 Jahre alt, Oberbürgermeister der Stadt Münster seit 2009, verheiratet, fünf Kinder, CDU-Mitglied. Politisches Lebensmotto: „Es ist besser, in der Hoffnung als in der Angst zu leben.“ Foto: diverse

SPD: Michael Jung Steckbrief: Dr. Michael Jung, 44 Jahre alt, ledig, keine Kinder, Lehrer am Annette-Gymnasium, Mitglied der SPD. Politisches Motto: „Endlich ein Oberbürgermeister, der Wohnen bezahlbar, die Stadt klimaneutral, die Schulen digital und den Wirtschaftsstandort sicher macht.“ Foto: diverse

Grüne: Peter Todeskino Steckbrief: Peter Todeskino, 61 Jahre alt, Geschäftsführer der Westfälischen Bauindustrie GmbH, Bürgermeister und Stadtrat für Stadtentwicklung und Umwelt a.D., verheiratet, zwei Kinder, Mitglied von Bündnis 90/Die Grünen. Politisches Lebensmotto: „Gradlinig, konsequent, umsetzungsorientiert: Machen!“ Foto: diverse

FDP: Jörg Berens Steckbrief: Jörg Berens, 40 Jahre alt, Social-Media-Manager, verheiratet, zwei Kinder, Mitglied der FDP. Politisches Lebensmotto: „Eine gute Idee ist jede Mühe wert.“ Foto: diverse

Linke: Ulrich Thoden Steckbrief: Ulrich Thoden, 47 Jahre alt, Lehrer am Berufskolleg, verheiratet, keine Kinder, Mitglied der Partei Die Linke. Politisches Lebensmotto: »Alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist.« (Karl Marx) Foto: diverse

Piraten: Sebastian Kroos Steckbrief: Sebastian Kroos, 45 Jahre alt, alleinerziehend, ein Kind, Fachinformatiker, Controller beim Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, Niederlassung Münster Politisches Lebensmotto: „Möglichkeiten sollten genutzt werden.“ Foto: diverse

ÖDP: Michael Krapp Steckbrief: Michael Krapp, 48 Jahre alt, Geschäftsführer eines Finanzberatungsunternehmens für nachhaltige Geldanlage, verheiratet, zwei Kinder, Mitglied der ÖDP. Politisches Lebensmotto: „Offen sein für Neues, gut zuhören, Positionen klar formulieren und mutig umsetzen.“ Foto: diverse

Die Partei: Roland Scholle Steckbrief: Roland Scholle, 41 Jahre alt, staatlich geprüfter Sozialhelfer, ledig, keine Kinder, Mitglied der Partei „Die Partei“. Politisches Lebensmotto: „Die AfD ist wie ein Steak, das keiner haben möchte. Zu braun und zu durch! Wählt ,Die Partei‘, sie hat immer Recht.“ Foto: diverse

Münster-Liste: Georgios Tsakalidis Steckbrief: Georgios Tsakalidis, 53 Jahre alt, Integrations-Berater, ledig, zwei in Athen lebende Kinder, überparteilich („war nie in einer Partei“). Politisches Lebensmotto: „Politik ist für mich die Kunst, das Unmögliche möglich zu machen und Farbe sowie Interkulturalität reinzubringen, damit die bunte demokratische Vielfalt überall Normalität wird.“ Foto: diverse

SPD-Bewerber Jung zieht es nach der Stimmabgabe in der Mauritzschule erst mal an den Schreibtisch: „Was Lehrer halt so machen!“ In seinem Fall bedeutet dies, Klausuren des Leistungskurses Geschichte zum Thema Weimarer Reichsverfassung zu korrigieren. Seine Gefühlslage nach anstrengenden Wochen zwischen Unterricht und Wahlkampf: „Angespannte Erschöpfung.“

Wahlausgang im Online-Ticker Wer über den Wahlausgang in Münster im Bilde sein will, kann am Sonntag ab 18 Uhr den Live-Ticker unserer Zeitung auf www.wn.de verfolgen. Hier gibt es Stimmen und Stimmungen direkt aus dem Rathaus sowie Einschätzungen zu den einlaufenden Ergebnissen. Trotz der Corona-Pandemie besteht auch die Möglichkeit das Geschehen live vor Ort zu verfolgen: Maximal 100 Gäste sind laut Stadt in der Bürgerhalle zugelassen, 140 sind es im Stadtweinhaus. An beiden Standorten werden Sicherheitskräfte Einlässe und Ausgänge kontrollieren. Leinwände an gleich drei Standorten – Rathausfestsaal, Bürgerhalle und Foyer des Stadtweinhauses – sollen zusätzlich dafür sorgen, dass sich das Gästeaufkommen entzerrt, wie es heißt. Es gibt ferner eine Tonübertragung der Moderation im Rathausfestsaal nach draußen auf den Prinzipalmarkt. ...

Corona-Pandemie prägt Kommunalwahl

Die Corona-Pandemie hat nicht nur das Werben um Stimmen in den vergangenen Monaten geprägt: In den Wahlbüros herrscht am Sonntag Maskenpflicht. Abstandsregelungen, wo möglich ein Einbahnsystem und Spuckschutzwände sollen die Stimmabgabe zu einer sicheren machen. Stimmberechtigt sind übrigens nach Angaben der Stadt auch 10 327 Bürger aus der Europäischen Union, die in Münster zu Hause sind.

Neben der Oberbürgermeisterwahl, deren Ergebnis gegen 20 Uhr feststehen könnte, werden der neue Rat der Stadt sowie die sechs Bezirksvertretungen gewählt. Zeitgleich findet die Wahl zum Integrationsrat statt, der die Interessen ausländischer Mitbürger vertreten soll.

Wer seine beantragten Unterlagen für die Briefwahl noch nicht erhalten hat, kann sich am Samstag zwischen 8 und 12 Uhr im Hauptwahlbüro im Aegidiimarkt kurzfristig einen neuen Wahlschein ausstellen lassen.