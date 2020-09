Corona und die Wahl: mehr Helfer, mehr Frischluft

Als Leiter des Amtes für Bürger- und Ratsservice verantwortet Jürgen Kupferschmidt als Chef des Wahlamtes die Durchführung der Kommunalwahl am morgigen Sonntag. Kupferschmidt war schon an der Organisation vieler Wahlen in Münster beteiligt – aber eine Abstimmung während einer Pandemie, das ist auch für ihn eine neue Herausforderung, wie er im Gespräch mit unserer Redakteurin Karin Völker sagt.

Wann haben Sie angefangen darüber nachzudenken, wie eine so große Abstimmung wie die Kommunalwahl in Zeiten von Corona organisiert werden kann?

Kupferschmidt: Eigentlich schon seit Beginn der Pandemie, seitdem der Krisenstab der Verwaltung eingerichtet wurde – die Erfahrungen im Krisenstab haben bei der konkreten Organisation der Wahl sehr geholfen.

Was ist konkret anders als bei früheren Wahlen?

Kupferschmidt: Wir haben zum Beispiel anstelle eines Hauptwahlbüros zwei Standorte in der Innenstadt eingerichtet: im Stadthaus 1 und im VHS-Forum an der Aegidiistraße, damit es möglichst nicht dazu kommt, dass sich lange Warteschlangen bilden. Es gab auch zum ersten Mal die Möglichkeit, einen Termin in einem der Hauptwahlbüros vorab online zu buchen.

Hat sich das bewährt?

Kupferschmidt: Die Öffnung von zwei Wahlbüros, wo die Münsteraner direkt abstimmen können, auf jeden Fall. Allerdings haben nur relativ wenige Personen dort einen Termin reserviert, wir hatten nur rund 900 Buchungen.

Und wie viele Münsteraner haben in den Hauptwahlbüros denn vorab abgestimmt?

Kupferschmidt: Es sind rund 15 000, bei der letzten Kommunalwahl waren es 23 000, also deutlich mehr.

Aber insgesamt gibt es in Münster doch schon rund 76 000 Briefwähler....

Kupferschmidt: Ja, das ist für eine Kommunalwahl ein Rekord – und diese hohe Zahl spricht vielleicht dafür, dass die Münsteraner in der Corona-Pandemie vorsichtig sind und eventuell den Weg ins Wahllokal am Sonntag meiden.

Bei den Wahllokalen in der Stadt gibt es auch viele Neuerungen . . .

Kupferschmidt: Ja, wir haben jetzt einen Standort-Wechsel bei 20 Wahllokalen. Wir haben uns alle bisherigen Räumlichkeiten zuerst genau angesehen und bei Bedarf etliche angestammte Wahllokale verlegt. Zum Beispiel jene in den Alteneinrichtungen, wo die Anwesenheit vieler fremder Menschen eine Gefährdung der Bewohner dargestellt hätte. Das waren schon allein acht Wahllokale. Ich empfehle allen, am Sonntag noch einmal auf ihre Wahlbenachrichtigung zu schauen, damit sie auch das richtige Wahllokal aufsuchen.

Haben die Wähler beim Abstimmen jetzt mehr Platz als früher?

Kupferschmidt: Ja, aber auch die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer. Wir haben etwa in Schulen mehr Räume reserviert und versuchen sicherzustellen, dass überall der Mindestabstand von zwei Metern eingehalten werden kann. Zwischen Wahlhelfern und Wählern schützen auch Plexiglastrennwände vor etwaiger Viren-Übertragung.

War es eigentlich schwierig, diesmal genügend Wahlhelfer zu finden?

Kupferschmidt: Ich hatte es mir schwieriger vorgestellt – die Bereitschaft mitzuhelfen ist sehr groß. Wir konnten die Zahl der Wahlhelfer aufstocken, weil wir schon damit gerechnet haben, dass wir für die Auszählung der Briefwahlstimmen und auch der Stimmen in den Wahllokalen mehr Helfer benötigen. Für die Auszählung der Briefwahlstimmen nehmen wir fast das ganze Freiherr-vom-Stein-Gymnasium in Gievenbeck in Beschlag, auch damit die Helfer nicht so nah zusammenstehen müssen. Die Stadthalle Hiltrup, die wir dafür früher genutzt haben, war definitiv zu klein.

Wie viele Freiwillige sind denn am Sonntag im Einsatz?

Kupferschmidt: Es sind rund 3000, die ehrenamtlich helfen, wir haben auch für den Fall, dass jemand ausfällt, Helfer in der Reserve. Die Älteren, über 60-Jährigen, haben wir diesmal nicht verpflichtet – auch mit Rücksicht auf etwaige Ansteckungsrisiken. Freiwillige über 60 haben wir aufgrund der vorliegenden Erfahrung natürlich gerne berücksichtigt.

Die Wahlhelfer haben bei dieser Wahl ja auch eine Menge an Stimmen auszuzählen. Es sind ja drei verschiedene Wahlen, außerdem noch die Wahl des Integrationsrates.

Kupferschmidt: Letztere wird getrennt ausgezählt. Es bleiben pro Wahllokal also drei Auszählungen: Zuerst werden die Stimmzettel der Oberbürgermeisterwahl ausgezählt, dann die der Ratswahl, zum Schluss die für die Bezirksvertretungen. Da wartet auf die Wahlhelfer nach Schließung der Wahllokale ein gehöriges Stück Arbeit.

Es gibt ja bei Wahlen immer wieder einzelne Lokale, wo das Ergebnis lange auf sich warten lässt. Müssen wir diesmal ohnehin länger warten, weil so viele Stimmen zu zählen sind?

Kupferschmidt: Es kann schon sein, dass die ersten Ergebnisse nicht so ganz schnell eintreffen – auch weil ja jeder Wahlberechtigte wählen darf, der bis Punkt 18 Uhr im Wahllokal erscheint. Wenn dann noch eine Schlange draußen steht, muss noch allen, die bis 18 Uhr da waren, die Möglichkeit zur Wahl gegeben werden. Erst dann kann mit der Auszählung begonnen werden. Sollte es bei der Auszählung Probleme geben, stehen wir im Hauptwahlbüro zur Hilfe bereit. Wir werden den ganzen Tag im Einsatz sein, bis die letzte Stimme ausgezählt ist.

Was können Münsteraner tun, deren Briefwahlunterlagen erst jetzt mit der Post ankommen? Für eine Rücksendung ist es ja zu spät.

Kupferschmidt: Das ist richtig. In den Nachtbriefkasten am Stadthaus 1 an der Klemensstraße können bis Sonntag um 16 Uhr noch die Wahlbriefe mit den Stimmzetteln eingeworfen werden, außerdem in die Urne im Stadtweinhaus.

Haben Sie eigentlich schon gewählt?

Kupferschmidt: Nein, ich gehe erst am Sonntagmorgen ins Wahllokal, bevor ich ins Hauptwahlbüro fahre. Allerdings nicht in Münster, ich wohne außerhalb.