SPD teilt bei Wahlkampfbilanz gegen CDU und Grüne aus

„Viele Kontroversen habe ich mit Peter Todeskino ausgetragen, weil Markus Lewe fehlte.“ Dieses Fazit nach monatelangem Wahlkampf zog der SPD-Oberbürgermeisterkandidat Dr. Michael Jung. Und er ließ dabei erkennen, dass er den GAL-Kandidaten Todeskino als Mitbewerber empfunden habe, den Amtsinhaber Markus Lewe von der CDU aber nicht, weil sich dieser vielen Diskussionen entzogen habe. Diese Bewertung passte auch zu dem sonstigen Bild, das Jung von Lewe zeichnete: „Er ist ein guter Repräsentant, aber ihm fehlt der Gestaltungswille an der Spitze der Stadt.“

CDU-Wahlkampf war "inhaltslos"

In eine ähnliche Richtung ging die Kritik des münsterischen SPD-Unterbezirksvorsitzenden Robert von Olberg: „Die CDU hat einen vollständig inhaltslosen Wahlkampf gemacht.“ Oberbürgermeister Markus Lewe habe sich „sehr präsidial“ in der Stadt gezeigt, sei aber „zu keiner konkreten Antwort“ bereit gewesen.

Den Grünen hielten Jung und von Olberg vor, ihre fünf Jahre währende Zusammenarbeit inzwischen komplett zu ignorieren. Der Slogan „Jetzt machen wir“ der Grünen sei „erstaunlich für eine Partei, die fünf Jahre lang regiert hat“.

Ein-Euro-Ticket zum Busfahren

Die beiden SPD-Spitzenvertreter betonten noch einmal die zentralen Wahlkampfthemen der SPD, nämlich Wohnen und Klimaschutz. Diese beide Themen seien von offensiv bespielt worden: „Da habe wir auch keine Kontroverse gescheut“, so Jung in Anspielung auf die SPD-Forderung nach einem neuen Stadtteil.

Beim Thema Mobilität erinnerten sie noch einmal an ihr Plädoyer für das Ein-Euro-Ticket zum Busfahren. Ein weiteres Mal forderte Michael Jung ein Freizeitbad und insgesamt eine bessere Bäderausstattung in der Stadt. „Beim Stadtbad Mitte fallen ja schon die Buchstaben von der Wand.“

SPD will schwarz-grüne Mehrheit verhindern

Zu eventuellen Koalitionen nach der Wahl wollten Unterbezirksvorsitzender und Oberbürgermeisterkandidat nichts sagen. Im Hinblick auf den Rat sei es auf jeden Fall ein zentrales Ziel, eine schwarz-grüne Mehrheit zu verhindern. „Wer Bewegung in der Stadt will, kommt an der SPD nicht vorbei.“ In der Wirtschaftspolitik stehe die SPD für Verlässlichkeit. So forderten Jung und von Olberg, das Konzept des Hafenmarktes auch umzusetzen. „Wir wollen keine dauerhafte Bauruine“, erklärt der Oberbürgermeisterkandidat zu dem unverändert wirksamen Baustopp am Hansaring.