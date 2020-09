Zwar geht es bei den Wahlen in den 396 Städten und Gemeinden des Landes um lokale Persönlichkeiten und Politikthemen. Vor dem Hintergrund der bundespolitischen Ambitionen von Ministerpräsident Armin Laschet als CDU-Bundesvorsitzender und möglicher Kanzlerkandidat wird allerdings das landesweite Abschneiden der CDU auch als Signal für seine Zugkraft interpretiert. In der Landespartei sehen das viele mit Sorge, weil freie Wählervereinigungen in einzelnen Regionen zahlreiche konservative Wähler ansprechen könnten und so ein verzerrtes Bild entsteht.

In mehreren Städten und auch Kreisen steht ein knappes Rennen um die Landrats- und Bürgermeisterposten bevor, das möglicherweise erst mit der Stichwahl am 27. September entschieden werden kann. Bis dahin muss vermutlich die SPD in der einstigen „Herzkammer der Sozialdemokratie“ Dortmund um ihre Hochburg zittern. Dort tritt sie mit Wirtschaftsförderer Thomas Westphal an, der mit dem früheren Altenaer Bürgermeister Andreas Hollstein (CDU) und der grünen Sozialdezernentin Daniela Schneckenburger zwei starke Gegner hat. In der Landessicht geht es für die SPD darum, den Abwärtstrend der letzten Jahre zu stoppen.

Erfolgsaussichten für Grüne, CDU und SPD

Die Grünen können sich gute Chancen in Aachen und in Wuppertal ausrechnen. Für die CDU, die in Essen auf einen erneuten Erfolg von Oberbürgermeister Thomas Kufen setzt, geht es auch um die Landeshauptstadt Düsseldorf, wo SPD-Amtsinhaber Thomas Geisel und CDU-Herausforderer Stephan Keller Kopf an Kopf liegen.

In NRW werden erstmals seit 2004 wieder Bürgermeister und Landräte am selben Tag wie die Mandatsträger in den Kommunalparlamenten bestimmt.