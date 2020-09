Wolbecker Straße wird Freitag autofrei

Wegen des "Parking Days" werden am Freitag zwischen 8 und 20 Uhr die Busse der Linien 11, 22, 33, 34, R11 und R13 an der Wolbecker Straße umgeleitet. Die Busse fahren in dieser Zeit wie folgt:

Die Linien 11 und 22 fahren in beiden Richtungen zwischen Hansa-Berufskolleg und Hauptbahnhof über Hansaring und Von-Steuben-Straße.

Die Linien 33, 34, R11 und R13 fahren in beiden Richtungen zwischen Hohenzollernring und Hauptbahnhof über Warendorfer Straße und Eisenbahnstraße.

In dieser Zeit können die Busse nicht an den Haltestellen Servatiiplatz (Richtung stadtauswärts), Bremer Platz, Sternstraße und Sophienstraße halten, die Linien 33, 34, R11 und R13 zudem nicht an den Haltestellen Hansa-Berufskolleg und St.-Franziskus-Hospital. Nächste Einstiegshaltestellen sind Hansa-Berufskolleg und Emdener Straße für die Linien 11 und 22 sowie Eisenbahnstraße, Zumsandestraße und Hohenzollernring für die Linien 33, 34, R11 und R13.