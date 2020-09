Weltkriegsbomben in Münster erfolgreich entschärft

Autoverkehr (1)

Ab 8 Uhr können Autofahrer nicht mehr in den Stadtteil Mauritz fahren. Ab dem Dortmund-Ems-Kanal bis zur Eisenbahnstraße sind sämtliche Seitenstraßen der Wolbecker Straße gesperrt, die in Richtung Warendorfer Straße führen. Auf dem Straßenzug Bohlweg/Ostmarkstraße werden ebenfalls sämtliche in Richtung Warendorfer Straße führenden Seitenstraßen gesperrt. Zusätzlich wird die Warendorfer Straße im Kreuzungsbereich Eisenbahnstraße/Freiherr-vom-Stein-Platz und im Kreuzungsbereich Warendorfer Straße/Schifffahrter Damm gesperrt. Dies gilt auch für den großen Parkplatz Höhe Warendorfer Straße / Schifffahrter Damm, der geräumt wird. Der Parkplatz zwischen Friedrichstraße und Eisenbahnstraße am Paul-Gerhardt-Haus muss geräumt werden und ist ebenfalls nicht nutzbar. Die Friedrichstraße ist nicht befahrbar.