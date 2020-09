Die Tage werden kürzer, die Abende kälter und die Gastronomen besorgter. Restaurantbetreiber, die eine Terrasse oder Biergarten haben, konnten in den vergangenen Wochen von dem guten Wetter profitieren, so wie die Betreiber der Popup-Biergärten an der Promenade, zu denen auch Bernd Redeker, Geschäftsführer der Gorilla Bar, gehört.