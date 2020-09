Er würde gerne im sozialen Bereich arbeiten, am liebsten in der Pflege, sagt Florian. Und wenn man den 28-Jährigen auf dem Zeltplatz am Albersloher Weg beobachtet, wie er mit seinen Mitmenschen umgeht, versteht man schnell warum. Florian hilft gerne, ist für viele hier ein Ansprechpartner.