Unbekannte Täter haben am Mittwochabend einen Fußballfan an der Hammer Straße im Südviertel angegriffen und ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der 32-jährige Mann saß laut einer Mitteilung der Polizei um 19.15 Uhr mit einem Fan-Trikot vom VfL Osnabrück bekleidet mit seiner Begleitung in einem Restaurant.

Zunächst näherte sich ein dunkler Ford, vermutlich ein Mondeo, mit Steinfurter Kennzeichen. Bevor der Wagen Richtung Hiltrup davon fuhr, rief der

Beifahrer dem 32-Jährigen Beleidigungen in Zusammenhang mit seiner Vereinssympathie entgegen.

Unvermittelter Schlag ins Gesicht

Etwa zehn Minuten später stellten drei Unbekannte ihre Fahrräder vor dem Restaurant ab und gingen auf den Osnabrück-Fan zu. Einer der Täter schlug dem 32-Jährigen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Nachdem der Mann durch den Schlag vom Stuhl gefallen war, langte der Täter nochmals zu. "Erst als ein Zeuge einschritt, flüchtete das Trio mit den Rädern über die Bernhardstraße", heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Täterbeschreibung der Polizei

Der Haupttäter ist nach Zeugenangaben etwa 20 Jahre alt und circa 1,85 Meter groß. Er hat eine korpulente Statur und war mit einer dunklen kurzen Hose und einem weißen T-Shirt bekleidet. Er hatte kurze dunkle Haare und trug eine Brille. Einer der beiden Begleiter ist circa 20 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, hat eine schlanke Statur und helle Haare. Er trug ein weißes T-Shirt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251/2750 entgegen.