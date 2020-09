Zahl der Corona-Infizierten steigt auf 42

Weiterer Anstieg der Corona-Infektionsfälle in Münster: Am Donnerstag gab es laut der Homepage der Stadt neun bestätigte Neuinfektionen mit dem Virus. Die Gesamtzahl labordiagnostisch bestätigter Corona-Fälle im Stadtgebiet ist damit auf 987 gestiegen.

Gleichzeitig meldet das Gesundheitsamt jedoch auch, dass vier weitere Personen die Infektion mit dem Virus überstanden haben. Insgesamt sind bereits 932 Menschen wieder genesen. Die Zahl der Todesfälle hat sich nicht verändert. 13 Personen, die mit dem Virus infiziert waren, sind gestorben.

Wieder mehr Corona-Infizierte in Münster

Aktuell gelten damit 42 Menschen in Münster als infiziert, fünf mehr als noch am Mittwoch. In den vergangenen Tagen ist die Zahl der Corona-Infizierten in Münster wieder leicht angestiegen, nachdem sie am 9. September auf 21 gesunken war.

Am Mittwoch hatte es bei der Stadt geheißen, am Ludwig-Erhard-Kolleg seien sechs Lehrer und ein Schüler mit dem Coronavirus infiziert. Wie sich am Donnerstag herausstellte, sind aber lediglich ein Schüler und ein Lehrer erkrankt .